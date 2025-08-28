Bisnis Indonesia Premium
Sebrangi Laut Tiap Hari Demi Sekolah

Anak sekolah di Pulau Mubud, Kecamatan Karas, Batam, Kepulauan Riau ini harus menyeberangi laut demi bisa menempuh pendidikan di daratan utama.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:00
Bisnis.com, JAKARTA - Anak sekolah di Pulau Mubud, Kecamatan Karas, Batam, Kepulauan Riau ini harus menyeberangi laut demi bisa menempuh pendidikan di daratan utama.

Perahu motor menjadi satu-satunya moda transportasi yang tersedia bagi mereka. Dengan ongkos sebesar Rp10.000 pulang-pergi, anak-anak ini rela berangkat pagi-pagi menyusuri perairan demi tidak tertinggal pelajaran di sekolah.

Pulau Mubud adalah satu dari banyak pulau kecil di Kepulauan Riau yang belum terhubung langsung ke daratan melalui jembatan atau sarana transportasi darat lainnya.

Kondisi ini membuat anak-anak usia sekolah di daerah seperti Karas, Batam, harus mengandalkan perahu motor setiap hari sebagai alat transportasi utama.

Sebrangi Laut Tiap Hari Demi Sekolah
Sejumlah murid SD naik perahu motor menuju ke sekolah di Pulau Mubud, Karas, Batam, Kepulauan Riau, Kamis ( 28/8/2025). ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Sebrangi Laut Tiap Hari Demi Sekolah
Sejumlah murid SD turun dari perahu motor di Pulau Mubud, Karas, Batam, Kepulauan Riau, Kamis ( 28/8/2025).
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

