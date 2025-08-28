Sebrangi Laut Tiap Hari Demi Sekolah

Bisnis.com, JAKARTA - Anak sekolah di Pulau Mubud, Kecamatan Karas, Batam, Kepulauan Riau ini harus menyeberangi laut demi bisa menempuh pendidikan di daratan utama.

Perahu motor menjadi satu-satunya moda transportasi yang tersedia bagi mereka. Dengan ongkos sebesar Rp10.000 pulang-pergi, anak-anak ini rela berangkat pagi-pagi menyusuri perairan demi tidak tertinggal pelajaran di sekolah.

Pulau Mubud adalah satu dari banyak pulau kecil di Kepulauan Riau yang belum terhubung langsung ke daratan melalui jembatan atau sarana transportasi darat lainnya.

Kondisi ini membuat anak-anak usia sekolah di daerah seperti Karas, Batam, harus mengandalkan perahu motor setiap hari sebagai alat transportasi utama.