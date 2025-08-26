Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aplikasi Pertanian Berbasis Digital

Para petani di Subak Kedisan Kaja, Gianyar, Bali, hari ini memperkenalkan penggunaan aplikasi digital pertanian Sapatani dalam kegiatan mereka sehari-hari.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 09:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Para petani di Subak Kedisan Kaja, Gianyar, Bali, hari ini memperkenalkan penggunaan aplikasi digital pertanian Sapatani dalam kegiatan mereka sehari-hari. Aplikasi yang dikembangkan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia ini memanfaatkan platform WhatsApp sebagai dashboard utama untuk menyampaikan informasi penting seputar pertanian.

Melalui aplikasi Sapatani, petani dan masyarakat lokal kini dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi seperti praktik pertanian berkelanjutan, sistem irigasi tradisional Bali (subak), serta harga beras terkini di wilayah Bali. Inovasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan akses informasi di kalangan petani dan memperkuat ketahanan pangan berbasis kearifan lokal.

Aplikasi Pertanian Berbasis Digital
Petani membuka aplikasi Sapatani di ponsenya di Subak Kedisan Kaja, Gianyar, Bali, Selasa (26/8/2025). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
1 / 2
Aplikasi Pertanian Berbasis Digital
Petani menunjukkan aplikasi Sapatani di Subak Kedisan Kaja, Gianyar, Bali, Selasa (26/8/2025). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Aplikasi Pertanian Berbasis Digital
2+

Aplikasi Pertanian Berbasis Digital

47 menit yang lalu

Harga Kopi Arabika Melonjak
2+

Harga Kopi Arabika Melonjak

1 jam yang lalu

Meski diderek, Lokomotif Mak Itam Hidupkan Wisata Sawahlunto
2+

Meski diderek, Lokomotif Mak Itam Hidupkan Wisata Sawahlunto

2 jam yang lalu

PHRI Minta Revisi Aturan Royalti Musik Restoran
3+

PHRI Minta Revisi Aturan Royalti Musik Restoran

3 jam yang lalu

Walhi Desak Kalla Arebama Hentikan Penambangan
2+

Walhi Desak Kalla Arebama Hentikan Penambangan

7 jam yang lalu

Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON
2+

Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON

9 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025
Premium
17 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025

Prospek Di Balik Pemangkasan Target Harga Saham RS Siloam (SILO)
Premium
1 jam yang lalu

Prospek Di Balik Pemangkasan Target Harga Saham RS Siloam (SILO)

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

KPK Panggil Komisaris Utama Inhutani V jadi Saksi Dugaan Suap Pengelolaan Hutan
Hukum
4 menit yang lalu

KPK Panggil Komisaris Utama Inhutani V jadi Saksi Dugaan Suap Pengelolaan Hutan

BEI Suspensi Saham Sawit Haji Isam (JARR) Usai Melejit 206,19% Sebulan
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

BEI Suspensi Saham Sawit Haji Isam (JARR) Usai Melejit 206,19% Sebulan

Pengangguran Terendah Dibayangi Peningkatan PHK
INFOGRAFIK
9 menit yang lalu

Pengangguran Terendah Dibayangi Peningkatan PHK

Indeks Bisnis-27 Dibuka Turun, Saham DSNG hingga BBRI, BMRI Lesu
Bursa & Saham
12 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Turun, Saham DSNG hingga BBRI, BMRI Lesu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025
Emiten
17 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aplikasi Pertanian Berbasis Digital
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Top 10 Bank Digital Terbesar RI: Seabank Kokoh Teratas, Aset Superbank Melonjak

3

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

4

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025