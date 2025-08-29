Bisnis Indonesia Premium
IDSurvey Gelar The Green Summit 2025: Mendorong Transformasi Bisnis Hijau Menuju Indonesia Berkelanjutan

PT IDSurvey (Persero) menyelenggarakan The Green Summit 2025 bertema “Leading the Green Business Transformation for a Sustainable Indonesia”.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 09:56
Bisnis.com, JAKARTA - PT IDSurvey (Persero) menyelenggarakan The Green Summit 2025 bertema “Leading the Green Business Transformation for a Sustainable Indonesia”.

Acara ini menjadi wadah dialog strategis yang mempertemukan pemerintah, BUMN, swasta, dan akademisi untuk membahas peluang serta tantangan dalam percepatan transformasi bisnis berkelanjutan.

Managing Director Risk Management PT Danantara Asset Management (Persero), Bapak Riko Banardi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa The Green Summit 2025 merupakan langkah nyata IDSurvey sebagai perusahaan jasa pemastian untuk berperan aktif dalam mendorong praktik bisnis hijau di Indonesia.

"Acara ini menjadi momentum penting bagi kita semua, khususnya generasi muda BUMN, untuk mengambil peran nyata dalam menjaga bumi, berinovasi, serta membangun ekosistem bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan. Saya percaya, generasi muda inilah yang akan menjadi motor penggerak perubahan, pemimpin masa depan, dan penjaga keberlanjutan negeri. Danantara Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi payung kolaborasi, penggerak sinergi, serta enabler dalam menciptakan layanan terintegrasi yang mendukung transformasi menuju ekonomi hijau. Kita ingin memastikan bahwa seluruh BUMN dapat bergerak seirama dalam menjawab tantangan lingkungan sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif."

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya, Bapak Ir. Noer Adi Wardojo, M.Sc, menyampaikan pada opening remarksnya bahwa acara ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi nasional menuju Indonesia yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan "Acara ini mendukung langkah Indonesia dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, dengan tetap menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan, tangguh terhadap perubahan iklim, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini selaras dengan peran dan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari komunitas global untuk mencapai tujuan utama Persetujuan Paris (Paris Agreement), yakni menjaga peningkatan suhu bumi agar tetap di bawah 1,5° Celsius yang kita ikuti melalui NDC (Nationally Determined Contribution (NDC).

Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

