Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung

Bisnis.com, JAKARTA - Markas Gegana di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat terbakar pada Minggu sore, diduga disebabkan adanya pemulung yang berusaha mengambil barang di dalam bangunan tersebut.

“Ada tiga orang yang diamanin dari dalam Gedung Gegana, yang diduga pemulung yang mau ambil barang,” kata Herman yang merupakan Saksi mata dalam kejadian tersebut, di Jakarta, Minggu.

Menurut saksi mata, kobaran api terjadi sekitar 16:30 WIB dengan titik api di bagian belakang gedung yang berdekatan dengan permukiman warga.

Saksi mata, Herman merupakan warga yang tinggal di belakang gedung tersebut mengatakan bahwa kejadian itu terjadi dengan cepat dan api terlihat dari permukiman warga.

“Sekitar jam setengah 5 sore lah kejadiannya,” ujar dia.

Saksi mata lain yang enggan menyebutkan nama mengatakan ada lima orang di dalam gedung itu yang diduga menjadi penyebab kebakaran, yakni tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan