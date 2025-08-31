Presiden Prabowo Perintahkan TNI-Polri Jaga Keamanan dan Tindak Tegas Perusuh

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoedin menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya menjaga soliditas aparat negara dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi nasional.

Dalam pernyataannya, Menhan menekankan bahwa sinergi antara TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional.

"Presiden menekankan pentingnya soliditas seluruh aparat negara, baik di pusat maupun di daerah, guna memastikan ketertiban, keamanan, dan stabilitas nasional tetap terjaga," ujar Sjafrie dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (31/8/2025).

Lebih lanjut, Menhan menjelaskan bahwa Presiden memerintahkan Panglima TNI bersama para Kepala Staf Angkatan untuk terus memelihara keamanan wilayah nasional dan mengambil langkah strategis dalam pengamanan sumber daya alam agar tidak disalahgunakan.

“Panglima TNI akan dibantu oleh para Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional serta melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan tidak sesuai ketentuan undang-undang,” jelas Menhan.

Dalam aspek penegakan hukum, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan proses hukum terhadap pelanggaran di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Kapolri diminta menjalin kerja sama erat dengan Kejaksaan Agung.

“Kepala Kepolisian Republik Indonesia akan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung dalam penegakan hukum secara cepat terhadap semua pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah nasional,” lanjutnya.

Menhan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebutuhan strategis negara untuk memperkuat koordinasi antar lembaga keamanan dan hukum, demi menjawab tantangan nasional yang kian kompleks.

“Soliditas aparat bukan hanya kebutuhan institusi, tapi menjadi syarat mutlak bagi stabilitas nasional dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat,” pungkas Sjafrie.