Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menlu Sugiono Hadiri KTT SCO 2025 di China

Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 20:20
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menunda kunjungan ke China karena ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

Prasetyo mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China.

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (22/8) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT SCO di China bersama dengan 22 pemimpin negara lainnya termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan pemimpin lainnya.

Selain itu, Presiden Prabowo rencananya juga akan menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, tapi rencana tersebut juga kemungkinan dibatalkan.

China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organisation (SCO) periode 2024-2025.

SCO beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan sebagai negara awal. Setelah itu, India serta Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023 dan Belarus pada 2024 sehingga total ada 10 negara anggota.

Selain memiliki 10 anggota tetap, SCO juga memiliki dua negara pemantau (observer) yaitu Mongolia dan Afghanistan. Masih ada juga 14 mitra dialog yaitu Sri Lanka, Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.

Namun dalam KTT SCO 2025 di Tianjin, China juga mengundang pemimpin negara dan pemerintahan yang bukan anggota tetap, pemantau maupun mitra dialog yaitu dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

Recananya, Presiden Xi akan memimpin pertemuan "SCO Plus" yang akan dihadiri seluruh kepala negara dan pemerintahan, termasuk dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

 

Tema SCO tahun ini adalah "Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO". Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

Menlu Sugiono Hadiri KTT SCO 2025 di China
Menteri Luar Negeri Sugiono (kiri) berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping (tengah) yang didampingi istri Peng Liyuan (kanan) sebelum jamuan makan malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin Meijiang International Convention and Exhibition Center, kota Tianjin, China, Minggu (31/8/2025). KTT SCO 2025 dihadiri 22 kepala negara dan pemerintahan termasuk Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai dua negara pendiri SCO. ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia
1 / 2
Menlu Sugiono Hadiri KTT SCO 2025 di China
Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan belakang) yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, mengikuti sesi foto bersama pemimpin-pemimpin negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin Meijiang International Convention and Exhibition Center, kota Tianjin, China, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung

1 jam yang lalu

Aksi Solidaritas dan Doa Bersama Bagi Affan Kurniawan
2+

Aksi Solidaritas dan Doa Bersama Bagi Affan Kurniawan

3 jam yang lalu

Presiden Prabowo Perintahkan TNI-Polri Jaga Keamanan dan Tindak Tegas Perusuh
3+

Presiden Prabowo Perintahkan TNI-Polri Jaga Keamanan dan Tindak Tegas Perusuh

5 jam yang lalu

Menlu Sugiono Hadiri KTT SCO 2025 di China
2+

Menlu Sugiono Hadiri KTT SCO 2025 di China

5 jam yang lalu

Pasca Aksi Unjuk Rasa Pusat Perbelanjaan Tetap Beroperasi
3+

Pasca Aksi Unjuk Rasa Pusat Perbelanjaan Tetap Beroperasi

8 jam yang lalu

Patroli Pengamanan Jakarta
3+

Patroli Pengamanan Jakarta

8 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

DSSA Resumes Stock Rally, Heavyweight Shareholders See Huge Potential Gains
Premium
59 detik yang lalu

DSSA Resumes Stock Rally, Heavyweight Shareholders See Huge Potential Gains

E-Wallets Overtake Cards as Indonesia Goes Digital
Premium
4 jam yang lalu

E-Wallets Overtake Cards as Indonesia Goes Digital

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

DSSA Resumes Stock Rally, Heavyweight Shareholders See Huge Potential Gains
News Insight
59 detik yang lalu

DSSA Resumes Stock Rally, Heavyweight Shareholders See Huge Potential Gains

Bulog Jual Beras SPHP dengan Harga Khusus
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Bulog Jual Beras SPHP dengan Harga Khusus

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!

AHY Wanti-Wanti Imbas Demo Destruktif ke Investasi RI
Infrastruktur
2 jam yang lalu

AHY Wanti-Wanti Imbas Demo Destruktif ke Investasi RI

Laba Raksasa Migas Rusia Anjlok Akibat Harga dan Rubel
Ekonomi Global
2 jam yang lalu

Laba Raksasa Migas Rusia Anjlok Akibat Harga dan Rubel

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

3

Respons Sri Mulyani Saat Ditanya Mengenai Isu Mundur dari Kabinet Prabowo

4

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

5

BBCA hingga TLKM Jadi Top Laggards, Ini Daftar 10 Saham Penekan IHSG Pekan Ini