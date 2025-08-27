Bisnis Indonesia Premium
BTN Resmikan Digital Store ke-3 di Gedung Bursa Efek Indonesia

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meresmikan BTN Digital Store ke-3 yang berlokasi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Tower 2, SCBD Jakarta.
Senin, 25 Agustus 2025 | 06:30
Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meresmikan BTN Digital Store ke-3 yang berlokasi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Tower 2, SCBD Jakarta, pada Rabu (27/8/2025). Peresmian ini dilakukan oleh Direktur Operations BTN I Nyoman Sugiri Yasa, Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi, Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan, Direktur Keuangan dan SDM BEI Risa Effennita Rustam, serta Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Imelda Sebayang.

BTN Digital Store di BEI hadir sebagai bagian dari transformasi layanan perbankan berbasis digital. Dengan lokasi yang strategis di pusat aktivitas bisnis, keuangan, dan investasi nasional, fasilitas ini dirancang untuk memberikan customer experience yang cepat, praktis, dan modern bagi nasabah maupun masyarakat.

Melalui kehadiran Digital Store, BTN ingin memberikan edukasi serta interaksi langsung mengenai layanan digitalnya. Inisiatif ini juga diharapkan dapat memperkuat positioning BTN sebagai bank yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan komunitas modern, khususnya kalangan profesional dan pelaku pasar modal.

BTN menargetkan pembukaan Digital Store di BEI mampu mendorong akuisisi nasabah baru, meningkatkan transaksi digital, sekaligus membuka peluang sinergi dengan berbagai mitra strategis di kawasan BEI. Langkah ini sejalan dengan komitmen BTN dalam mendukung percepatan transformasi digital di sektor keuangan nasional.

Direktur Operations PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, I Nyoman Sugiri Yasa, Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Iding Pardi, Direktur Network & Retail Funding BTN, Rully Setiawan, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Bursa Efek Indonesia, Risa Effennita Rustam, dan Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Imelda Sebayang meresmikan BTN Digital Store di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, SCBD Jakarta, Rabu (27/8/2025). Digital Store di BEI menjadi Digital Store ke-3 yang dihadirkan BTN sebagai bagian dari transformasi layanan perbankan berbasis digital. Bisnis
