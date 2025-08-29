Bisnis Indonesia Premium
Mabes Polri Hadirkan Tujuh Anggota Brimob Terduga Pelaku Tewasnya Ojol Affan Kurniawan

Mabes Polri menghadirkan tujuh anggota Brimob yang diduga sebagai pelaku dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 20:00
Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri menghadirkan tujuh anggota Brimob yang diduga sebagai pelaku dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Affan tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri menyebut telah mengamankan tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat langsung dalam insiden tersebut. Ketujuhnya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk memastikan kronologi dan pertanggungjawaban hukum atas kejadian yang menewaskan Affan di tengah aksi unjuk rasa.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menambah daftar dugaan tindakan represif aparat terhadap warga sipil. Mabes Polri menegaskan bahwa proses hukum akan dijalankan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku, guna menjawab tuntutan masyarakat yang mendesak keadilan bagi korban serta keluarganya.

Anggota Brimob yang terduga sebagai pelaku dihadirkan saat penyampaian keterangan pers terkait kasus meninggalnya pengemudi ojek online akibat terlindas rantis Brimob di Mabes Polri Jakarta, Jumat (29/8/2025). Divisi Propam Mabes Polri mengamankan dan memeriksa tujuh orang anggota Brimob yang melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan hingga kehilangan nyawa di tengah aksi 28 Agustus 2025. ANTARA FOTO/Fauzan
1 / 5
Anggota Brimob yang terduga sebagai pelaku dihadirkan saat penyampaian keterangan pers terkait kasus meninggalnya pengemudi ojek online akibat terlindas rantis Brimob di Mabes Polri Jakarta, Jumat (29/8/2025). Divisi Propam Mabes Polri mengamankan dan memeriksa tujuh orang anggota Brimob yang melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan hingga kehilangan nyawa di tengah aksi 28 Agustus 2025. ANTARA FOTO/Fauzan
2 / 5
Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Abdul Karim (kanan) dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait kasus meninggalnya pengemudi ojek online akibat terlindas rantis Brimob di Mabes Polri Jakarta, Jumat (29/8/2025). Divisi Propam Mabes Polri mengamankan dan memeriksa tujuh orang anggota Brimob yang melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan hingga kehilangan nyawa di tengah aksi 28 Agustus 2025. ANTARA FOTO/Fauzan
3 / 5
Komisioner Kompolnas Choirul Anam (kiri), Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Abdul Karim (kanan), Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait kasus meninggalnya pengemudi ojek online akibat terlindas rantis Brimob di Mabes Polri Jakarta, Jumat (29/8/2025). Divisi Propam Mabes Polri mengamankan dan memeriksa tujuh orang anggota Brimob yang melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan hingga kehilangan nyawa di tengah aksi 28 Agustus 2025. ANTARA FOTO/Fauzan
4 / 5
Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Abdul Karim (ketiga kanan), Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (keenam kanan), Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Imam Widodo (kedua kanan), Komisioner Kompolnas Choirul Anam (keempat kanan) dan Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan Kementerian HAM Munafrizal Manandi (ketujuh kanan) menyampaikan keterangan pers terkait kasus meninggalnya pengemudi ojek online akibat terlindas rantis Brimob di Mabes Polri Jakarta, Jumat (29/8/2025). Divisi Propam Mabes Polri mengamankan dan memeriksa tujuh orang anggota Brimob yang melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan hingga kehilangan nyawa di tengah aksi 28 Agustus 2025. ANTARA FOTO/Fauzan
5 / 5
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

