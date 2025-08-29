Mabes Polri Hadirkan Tujuh Anggota Brimob Terduga Pelaku Tewasnya Ojol Affan Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri menghadirkan tujuh anggota Brimob yang diduga sebagai pelaku dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Affan tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri menyebut telah mengamankan tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat langsung dalam insiden tersebut. Ketujuhnya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk memastikan kronologi dan pertanggungjawaban hukum atas kejadian yang menewaskan Affan di tengah aksi unjuk rasa.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menambah daftar dugaan tindakan represif aparat terhadap warga sipil. Mabes Polri menegaskan bahwa proses hukum akan dijalankan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku, guna menjawab tuntutan masyarakat yang mendesak keadilan bagi korban serta keluarganya.