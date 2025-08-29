Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning

Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Metro Jaya, Jakarta. Ribuan mahasiswa tersebut mengepung Polda Metro Jaya, massa aksi yang didominasi oleh mahasiswa beralmamater kuning ini membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.

Affan Kurniawan diketahui tewas usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob ketika aksi demonstrasi pada Kamis (28/8/2025) malam. Peristiwa tersebut memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, yang menilai tindakan aparat telah melampaui batas dan tidak mencerminkan peran negara sebagai pelindung rakyat.