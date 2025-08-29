Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning

Massa aksi yang didominasi oleh mahasiswa beralmamater kuning ini membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan
Arief Hermawan Prioutomo
Arief Hermawan Prioutomo - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:23
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Metro Jaya, Jakarta. Ribuan mahasiswa tersebut mengepung Polda Metro Jaya, massa aksi yang didominasi oleh mahasiswa beralmamater kuning ini membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.

Affan Kurniawan diketahui tewas usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob ketika aksi demonstrasi pada Kamis (28/8/2025) malam. Peristiwa tersebut memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, yang menilai tindakan aparat telah melampaui batas dan tidak mencerminkan peran negara sebagai pelindung rakyat.

Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning
Pengujuk rasa dari BEM-SI melakukan aksi di depan Polda MetroJaya, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
1 / 5
Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning
Pengujuk rasa dari BEM-SI melakukan aksi di depan Polda MetroJaya, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
2 / 5
Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning
Massa memadati halaman markas Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
3 / 5
Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning
Massa memadati halaman markas Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
4 / 5
Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning
Massa memadati halaman markas Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
5 / 5
Penulis : Arief Hermawan Prioutomo
Editor : Abdullah Azzam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
3+

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

34 menit yang lalu

Demo di Polda Metro Jaya Ricuh, Massa Dipukul Mundur Polisi
5+

Demo di Polda Metro Jaya Ricuh, Massa Dipukul Mundur Polisi

1 jam yang lalu

Mabes Polri Hadirkan Tujuh Anggota Brimob Terduga Pelaku Tewasnya Ojol Affan Kurniawan
5+

Mabes Polri Hadirkan Tujuh Anggota Brimob Terduga Pelaku Tewasnya Ojol Affan Kurniawan

1 jam yang lalu

Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning
5+

Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning

2 jam yang lalu

Bentrok Ojol dengan Brimob di Kwitang, Sejumlah Mobil Dibakar Massa
6+

Bentrok Ojol dengan Brimob di Kwitang, Sejumlah Mobil Dibakar Massa

2 jam yang lalu

BEM-SI Kepung Polda Metro Jaya Tuntut Keadilan Affan Kurniawan, Ojol yang Tewas Dilindas Brimob
5+

BEM-SI Kepung Polda Metro Jaya Tuntut Keadilan Affan Kurniawan, Ojol yang Tewas Dilindas Brimob

3 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025
Premium
1 jam yang lalu

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
6 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Sebut Aparat tak Berprikemanusian
Kabar Sumatra
7 menit yang lalu

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Sebut Aparat tak Berprikemanusian

Polda Metro Jaya Terang Benderang dari Kobaran Api Halte Transjakarta
Viral
8 menit yang lalu

Polda Metro Jaya Terang Benderang dari Kobaran Api Halte Transjakarta

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang
Nasional
14 menit yang lalu

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang

Demo Makassar 29 Agustus untuk Solidaritas Affan: Jalur Trans Sulawesi Lumpuh, Pos Polisi Dibakar
Kabar Sulawesi
19 menit yang lalu

Demo Makassar 29 Agustus untuk Solidaritas Affan: Jalur Trans Sulawesi Lumpuh, Pos Polisi Dibakar

Jelang Tengah Malam, Aksi di Depan DPR Kian Panas! Pagar Berhasil Dijebol
Nasional
19 menit yang lalu

Jelang Tengah Malam, Aksi di Depan DPR Kian Panas! Pagar Berhasil Dijebol

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

3

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025