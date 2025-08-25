Bisnis Indonesia Premium
Pembukaan Latgabma Super Garuda Shield 2025

Sebanyak 6.501 personel militer dari 13 negara sahabat turut ambil bagian dalam latihan Super Garuda Shield (SGS) 2025
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 13:05
Bisnis.com, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi menggelar latihan gabungan multilateral bertajuk Super Garuda Shield (SGS) 2025 mulai 25 Agustus hingga 4 September 2025.  Latihan besar-besaran ini dilaksanakan di tiga lokasi strategis, yakni Jakarta, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau.

Sebanyak 6.501 personel militer dari 13 negara sahabat turut ambil bagian dalam latihan ini, menjadikan SGS 2025 sebagai salah satu latihan multinasional terbesar yang pernah digelar di kawasan Asia Tenggara.

Pembukaan Latgabma Super Garuda Shield 2025
Sejumlah personel angkatan bersenjata peserta Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 menghadiri pembukaan di Seskoal, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pembukaan Latgabma Super Garuda Shield 2025
Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (kiri) bersama Komandan Komando Indo Pasifik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Laksamana Samuel Paparo menghadiri pembukaan Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 di Seskoal, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

