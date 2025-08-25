Pembukaan Latgabma Super Garuda Shield 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi menggelar latihan gabungan multilateral bertajuk Super Garuda Shield (SGS) 2025 mulai 25 Agustus hingga 4 September 2025. Latihan besar-besaran ini dilaksanakan di tiga lokasi strategis, yakni Jakarta, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau.

Sebanyak 6.501 personel militer dari 13 negara sahabat turut ambil bagian dalam latihan ini, menjadikan SGS 2025 sebagai salah satu latihan multinasional terbesar yang pernah digelar di kawasan Asia Tenggara.