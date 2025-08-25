Bisnis Indonesia Premium
Presiden Prabowo Lantik Wakil Ketua MA, Pejabat Tinggi dan Dubes

Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala BNN, dan Kepala BNPT
Senin, 25 Agustus 2025 | 16:00
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025.

Dalam acara tersebut, Kepala Negara melantik Didit Herdiawan Ashaf, Darwin Trisna Djadawinata, dan Suhajar Diantoro sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 76/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Selanjutnya, Presiden juga melantik Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 77/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral.

Selanjutnya, Presiden juga melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 118/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Selain itu, Presiden juga melantik Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 117/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan menurut agama Islam, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan para pejabat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut Para Pimpinan Lembaga Negara, Para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Presiden Prabowo Lantik Wakil Ketua MA, Pejabat Tinggi dan Dubes
Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (keempat kanan) memberikan ucapan selamat kepada Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan organisasi internasional lainnya di Jenewa Sidharto Reza Suryodipuro (ketiga kiri) usai pengambilan sumpah/janji Wakil Ketua Mahkamah Agung dan pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
1 / 2
Presiden Prabowo Lantik Wakil Ketua MA, Pejabat Tinggi dan Dubes
Presiden Prabowo Subianto memimpin acara pengambilan sumpah/janji Wakil Ketua Mahkamah Agung dan pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
2 / 2
