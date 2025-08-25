Bank Indonesia Luncurkan QRIS Indonesia–Jepang, Permudah Transaksi Wisatawan Tanpa Uang Tunai

Bisnis.com,JAKARTA - Bank Indonesia secara resmi meluncurkan implementasi QRIS Indonesia - Jepang yang merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Dengan bisa digunakannya layanan QRIS di Jepang dan JPQR di Indonesia, maka setiap masyarakat di Jepang dan Indonesia tak perlu menggunakan uang tunai untuk bertransaksi di masing-masing negara, melainkan cukup memindai QR pembayaran di toko-toko ritel.

Pada tahap awal, masyarakat Indonesia dapat menggunakan QRIS di 35 merchants di Jepang dengan memindai JPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, para pelancong Indonesia maupun Jepang yang jumlahnya mencapai 500.000 orang per tahun sudah bisa berbelanja tanpa uang tunai, melainkan cukup dengan ponselnya masing-masing.