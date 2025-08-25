Bisnis Indonesia Premium
Bank Indonesia Luncurkan QRIS Indonesia–Jepang, Permudah Transaksi Wisatawan Tanpa Uang Tunai

BI secara resmi meluncurkan implementasi QRIS Indonesia - Jepang yang merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Himawan Listya Nugraha
Himawan Listya Nugraha - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 11:00
Bisnis.com,JAKARTA - Bank Indonesia secara resmi meluncurkan implementasi QRIS Indonesia - Jepang yang merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Dengan bisa digunakannya layanan QRIS di Jepang dan JPQR di Indonesia, maka setiap masyarakat di Jepang dan Indonesia tak perlu menggunakan uang tunai untuk bertransaksi di masing-masing negara, melainkan cukup memindai QR pembayaran di toko-toko ritel.

Pada tahap awal, masyarakat Indonesia dapat menggunakan QRIS di 35 merchants di Jepang dengan memindai JPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, para pelancong Indonesia maupun Jepang yang jumlahnya mencapai 500.000 orang per tahun sudah bisa berbelanja tanpa uang tunai, melainkan cukup dengan ponselnya masing-masing.

Bank Indonesia Luncurkan QRIS Indonesia–Jepang, Permudah Transaksi Wisatawan Tanpa Uang Tunai
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Minister at Japan Embassy in Indonesia Ueda Hajime pada acara High Level Campaign LCT & Launching QRIS Cross Border Indonesia-Jepang di Jakarta, Senin (25/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
1 / 3
Bank Indonesia Luncurkan QRIS Indonesia–Jepang, Permudah Transaksi Wisatawan Tanpa Uang Tunai
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan pemaparan pada acara High Level Campaign LCT & Launching QRIS Cross Border Indonesia-Jepang di Jakarta, Senin (25/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
2 / 3
Bank Indonesia Luncurkan QRIS Indonesia–Jepang, Permudah Transaksi Wisatawan Tanpa Uang Tunai
Minister at Japan Embassy in Indonesia Ueda Hajime memberikan pemaparan pada acara High Level Campaign LCT & Launching QRIS Cross Border Indonesia-Jepang di Jakarta, Senin (25/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
3 / 3
Penulis : Himawan Listya Nugraha
Editor : Nurul Hidayat

Topik

