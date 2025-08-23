Bisnis Indonesia Premium
BCA Syariah Meriahkan BCA EXPO 2025

Sepanjang semester I/2025, PT Bank BCA Syariah membukukan laba bersih yang tumbuh 12% secara tahunan (year-on-year/YoY) senilai Rp100 miliar.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam
Jumat, 22 Agustus 2025 | 08:19
Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) ambil bagian pada ajang BCA EXPO 2025 dengan menghadirkan sejumlah layanan dan produk seperti pembiayaan KPR iB, KKB iB, Emas iB dan tabungan syariah guna memberikan kenyamanan layanan perbankan syariah bagi masyarakat.

Sepanjang semester I/2025, PT Bank BCA Syariah membukukan laba bersih yang tumbuh 12% secara tahunan (year-on-year/YoY) senilai Rp100 miliar. Pada enam bulan pertama tahun ini, pembiayaan meningkat sebesar 18,2% YoY menjadi Rp11,3 triliun. Secara komposisi, pembiayaan komersial mendominasi sebesar 76,7% dari total pembiayaan atau sebesar Rp8,6 triliun dengan pertumbuhan sebesar 13,2% YoY.  

BCA Syariah saat ini tengah mendorong migrasi nasabah dari aplikasi lama ke BSya secara penuh, dengan target selesai pada Oktober 2025. Saat ini jumlah pengguna BSya masih sekitar 40.000

BCA Syariah Meriahkan BCA EXPO 2025
Direktur BCA Syariah Lukman Hadiwijaya (kedua kanan) bersama Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum (kedua kiri) berbincang dengan pengunjung saat pembukaan BCA Expo 2025 di ICE BCD, Tangerang, Banten, Jumat (22/8/2025). Bisnis
1 / 2
BCA Syariah Meriahkan BCA EXPO 2025
Direktur BCA Santoso Liem, Direktur BCA Syariah Lukman Hadiwijaya, Presiden Komisaris BCA Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum dan Presiden Direktur BCA Finance Petrus Santoso Karim (kiri ke kanan) berbincang disela acara pembukaan BCA EXPO 2025 di ICE BCD, Tangerang, Banten, Jumat (22/8/2025). Bisnis
2 / 2
