BCA Syariah Meriahkan BCA EXPO 2025

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) ambil bagian pada ajang BCA EXPO 2025 dengan menghadirkan sejumlah layanan dan produk seperti pembiayaan KPR iB, KKB iB, Emas iB dan tabungan syariah guna memberikan kenyamanan layanan perbankan syariah bagi masyarakat.

Sepanjang semester I/2025, PT Bank BCA Syariah membukukan laba bersih yang tumbuh 12% secara tahunan (year-on-year/YoY) senilai Rp100 miliar. Pada enam bulan pertama tahun ini, pembiayaan meningkat sebesar 18,2% YoY menjadi Rp11,3 triliun. Secara komposisi, pembiayaan komersial mendominasi sebesar 76,7% dari total pembiayaan atau sebesar Rp8,6 triliun dengan pertumbuhan sebesar 13,2% YoY.

BCA Syariah saat ini tengah mendorong migrasi nasabah dari aplikasi lama ke BSya secara penuh, dengan target selesai pada Oktober 2025. Saat ini jumlah pengguna BSya masih sekitar 40.000