Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penurunan harga beras di pasaran tidak akan berpengaruh terhadap turunnya kesejahteraan petani
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 14:25
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penurunan harga beras di pasaran tidak akan berpengaruh terhadap turunnya kesejahteraan petani. Menurut Amran, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, tugas pemerintah tidak mudah untuk tetap menjaga petani tetap sejahtera dan konsumen bahagia.

Karena itu, Mentan memastikan harga pembelian gabah di tingkat petani dijaga minimal pada angka Rp6.500 per kilogram (kg). Menurut dia, pemerintah telah bekerja keras menjaga agar semua pihak aman dan nyaman. "Jaga kondisi yang baik ini. Stok kita saat ini tertinggi, harga sekarang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya," katanya lagi.

Bahkan, kata Mentan, hingga saat ini Indonesia tidak mengimpor di saat negara-negara lain kesulitan beras. "Pemerintah sudah bekerja keras, mampu setop impor dalam waktu singkat," ujarnya pula. Dia menyebut sedikit kontraksi harga yang terjadi saat ini sudah langsung direspons dengan upaya keras pemerintah.

Dalam dua hingga tiga pekan ke depan, ia optimistis harga beras masih akan turun lebih rendah. Operasi pasar, kata dia pula, masih akan berlangsung hingga Desember 2025 mengingat persediaan beras masih sangat besar. "Masyarakat sabar, persediaan masih sangat besar," katanya lagi. Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Kota Semarang, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kanan) didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (ketiga kanan) berbincang dengan pedagang sembako saat meninjau Pasar Bulu di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/8/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
1 / 2
Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) meninjau Pasar Bulu di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/8/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras
2+

Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras

46 menit yang lalu

Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80 dan HUT Kemenko Perekonomian ke-59
2+

Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80 dan HUT Kemenko Perekonomian ke-59

2 jam yang lalu

Puluhan Ton Rumput Laut Coklat Panen di Wakatobi
2+

Puluhan Ton Rumput Laut Coklat Panen di Wakatobi

3 jam yang lalu

Rencana penataan kolong jalan layang di Jakarta
2+

Rencana penataan kolong jalan layang di Jakarta

4 jam yang lalu

Penyaluran Kredit Alsintan Rp30,73 Miliar ke 43 Debitur
2+

Penyaluran Kredit Alsintan Rp30,73 Miliar ke 43 Debitur

5 jam yang lalu

Kacamata Selam Tradisional dari Suku Bajo Wakatobi
2+

Kacamata Selam Tradisional dari Suku Bajo Wakatobi

6 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)
Premium
4 jam yang lalu

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares
Premium
6 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini
Bursa & Saham
1 menit yang lalu

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu
Kabar Sumatra
36 menit yang lalu

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu

Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS
Ekonomi Global
45 menit yang lalu

Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara
Jasa & Niaga
51 menit yang lalu

Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara

Daftar Lengkap 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3 yang Menyeret Wamenaker Noel
Hukum
52 menit yang lalu

Daftar Lengkap 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3 yang Menyeret Wamenaker Noel

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

3

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara

4

Prospek Saham ACES Usai Kabar MAPI Bakal Boyong Ace Hardware

5

Danantara Bakal Bereskan Persoalan 'Bom Waktu' Kereta Cepat Whoosh