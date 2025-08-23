Bisnis.com, JAKARTA - Pada acara perayaan Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80 dan HUT Kemenko Perekonomian ke-59, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keberhasilan Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi di level 5%.

Menurutnya, pencapaian ini membuat negara-negara anggota ASEAN menjadikan Indonesia sebagai referensi.

Airlangga mengatakan, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/YoY) tidak ada negara lain yang mampu menjaga pertumbuhan 5% dalam beberapa dekade terakhir.