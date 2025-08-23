Bisnis Indonesia Premium
Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80 dan HUT Kemenko Perekonomian ke-59

Ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 5,12% secara tahunan dan menjaga pertumbuhan 5% dalam beberapa dekade terakhir.
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 13:00
Bisnis.com, JAKARTA - Pada acara perayaan Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80 dan HUT Kemenko Perekonomian ke-59, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keberhasilan Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi di level 5%.

Menurutnya, pencapaian ini membuat negara-negara anggota ASEAN menjadikan Indonesia sebagai referensi.

Airlangga mengatakan, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/YoY) tidak ada negara lain yang mampu menjaga pertumbuhan 5% dalam beberapa dekade terakhir.

Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80 dan HUT Kemenko Perekonomian ke-59
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2014-2015 Sofyan Djalil (tengah) menyerahkan piala kepada pemenang lomba acara acara Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80 dan HUT Kemenko Perekonomian ke-59 di Jakarta, Sabtu (23/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
1 / 2
Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80 dan HUT Kemenko Perekonomian ke-59
Karywan mengikuti lomba dalam acara Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80 dan HUT Kemenko Perekonomian ke-59 di Jakarta, Sabtu (23/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
2 / 2
