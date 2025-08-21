Bisnis Indonesia Premium
Konferensi Internasional Angkat Isu Keberlanjutan Industri di Indonesia

Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB kembali menggelar International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM) ke-9
Rachman
Rachman - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 23:00
Bisnis.com, JAKARTA - Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) kembali menggelar International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM) ke-9 pada 20–21 Agustus 2025 di Bandung, Jawa Barat.

Konferensi ini telah menjadi agenda tahunan dan kali ini mengusung tema “Sustainable Growth and Innovation in Emerging Markets: Strategic Decisions, Collaboration, ESG Goals, and Circular Economies.”

Pada hari ke-2 diisi panel diskusi dengan tema Keberlanjutan Industri di Indonesia yang menegaskan bahwa perusahaan besar, UMKM, hingga usaha sosial harus bersinergi dalam membangun keberlanjutan.

Konferensi internasional tahunan ini mengangkat isu keberlanjutan yang telah menjadi urgensi global di tengah dinamika bisnis dunia dan tantangan lingkungan yang kian meningkat.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar (dari kanan), Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono, Chief Commercial Officer (CCO) Bobobox Bayu Ramadhan, dan Social Entrepreneur dan Founder Kraosan Indonesia Tri Buana Desy Arianty menyampaikan pemaparan saat panel diskusi dengan tema Keberlanjutan Industri di Indonesia dalam rangkaian International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM) 2025 di Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Rachman
Penulis : Rachman
Editor : Nurul Hidayat

