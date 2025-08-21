Konferensi Internasional Angkat Isu Keberlanjutan Industri di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) kembali menggelar International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM) ke-9 pada 20–21 Agustus 2025 di Bandung, Jawa Barat.

Konferensi ini telah menjadi agenda tahunan dan kali ini mengusung tema “Sustainable Growth and Innovation in Emerging Markets: Strategic Decisions, Collaboration, ESG Goals, and Circular Economies.”

Pada hari ke-2 diisi panel diskusi dengan tema Keberlanjutan Industri di Indonesia yang menegaskan bahwa perusahaan besar, UMKM, hingga usaha sosial harus bersinergi dalam membangun keberlanjutan.

Konferensi internasional tahunan ini mengangkat isu keberlanjutan yang telah menjadi urgensi global di tengah dinamika bisnis dunia dan tantangan lingkungan yang kian meningkat.