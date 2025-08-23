Bisnis Indonesia Premium
Ericsson Hadirkan Solusi 5G Untuk Bisnis Di Telkomsel Solution Day 2025

Ericsson menegaskan peran penting teknologi 5G sebagai penggerak pertumbuhan sosial ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing industri
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 12:31
Bisnis.com, JAKARTA - Ericsson (NASDAQ: ERIC) menegaskan peran penting teknologi 5G sebagai penggerak pertumbuhan sosial ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing industri, mendorong efisiensi, serta mendukung keberlanjutan bisnis di Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang termasuk tercepat di Asia Tenggara, pemanfaatan 5G hadir sebagai momentum strategis bagi transformasi digital nasional. Pada ajang Telkomsel Solution Day 2025, Ericsson bersama para pemimpin industri membahas peluang sekaligus tantangan digitalisasi, khususnya di sektor Bisnis.

Dalam diskusi tersebut, Yasin Khan, CTO Mission Critical Networks & Enterprise Lead Ericsson South East Asia Oceania & India, menekankan komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital Indonesia, khususnya dengan menghadirkan use case implementasi digital di industri aviasi dan kerangka kerja komprehensif untuk mentransformasi bandara tradisional menjadi bandara yang terintegrasi secara digital.

“Sektor logistik dan transportasi menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan konektivitas di pelabuhan hingga kebutuhan otomatisasi gudang dan bandara. Dengan 5G-native connectivity, kita dapat menghadirkan real-time control untuk AGV, drone, dan robotika, serta membuka jalan bagi adopsi teknologi canggih seperti IoT, AI, dan digital twin. Inilah fondasi menuju ekosistem transportasi yang lebih cerdas dan berkelanjutan,” kata Yasin Khan.

Selain menghadirkan insight dalam sesi diskusi, Ericsson juga menampilkan berbagai demo use case 5G di booth pameran, mulai dari Enterprise Virtual Cellular Network (EVCN) yang menyederhanakan IT perusahaan dengan konektivitas global aman dan otomatisasi layanan 5G eSIM, Connected Stadium – 5G Differentiated Connectivity, Smart Lightpole Solution, Far Edge Core Optimized Solution, hingga AI-Powered Digital Twin, inovasi dari Grup Molca, pemenang Ericsson Hackathon 2024. Inovasi Digital Twin hadir sebagai platform imersif untuk pemantauan aset dan pengambilan keputusan di industri padat aset seperti pertambangan atau manufaktur. Melalui booth dan partisipasi di ajang ini, Ericsson juga menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital Indonesia, termasuk peluang monetisasi 5G bagi sektor enterprise, penguatan ketahanan bisnis, serta kontribusi menuju Visi Indonesia Digital 2045.

 

Perwakilan Grup Molca—pemenang Ericsson Hackathon 2024—menjelaskan use case AI-Powered Digital Twin. Solusi ini menghadirkan platform 4D imersif yang memadukan IoT, AI, 3D, dan XR untuk memantau aset secara real-time, menganalisis data, serta membantu bisnis meningkatkan kinerja, efisiensi, dan pengambilan keputusan.
Para tamu undangan juga berkesempatan menjelajahi beragam inovasi, mulai dari Enterprise Virtual Cellular Network (EVCN) dengan konektivitas global aman dan otomatisasi layanan 5G eSIM, hingga Connected Stadium – 5G Differentiated Connectivity, Smart Lightpole Solution, Far Edge Core Optimized Solution, dan AI-Powered Digital Twin.
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

