Xapiens Gelar TecXperience Day Tampilkan Inovasi Terkini

Bisnis.com, JAKARTA - PT Xapiens Teknologi Indonesia (Xapiens) menyelenggarakan TecXperience Day untuk menampilkan inovasi terkini dari mitra-mitra terbaiknya dan membuka peluang kolaborasi. Melalui diskusi panel dan booth interaktif, TecXperience Day mengangkat dua topik utama, yaitu percepatan transformasi digital industri yang berkelanjutan dan keamanan siber. Pada kesempatan ini, Xapiens juga memperkenalkan Xapiens Cyber Defense Center yaitu sebuah ekosistem keamanan siber proaktif secara real time.

Muhamad Nursahid, President Director PT Xapiens Teknologi Indonesia (Xapiens), mengungkapkan, “Kami percaya teknologi adalah kunci utama setiap perusahaan untuk bersaing dan berkembang. Karena itu, Xapiens hadir sebagai mitra yang menyediakan solusi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta solusi industri secara holistik.”

Sebagai wujud komitmen menghadirkan solusi ICT enterprise yang reliabel dan inovatif, Xapiens menggelar TecXperience Day yaitu eksibisi teknologi yang memungkinkan pelaku industri menjelajahi inovasi dan solusi terbaru dari Xapiens, berinteraksi dengan para pakar, sekaligus membuka peluang kolaborasi. Selain itu, acara ini mengulas tren, tantangan, dan kerja sama lintas sektor dalam memperkuat ketahanan siber melalui dua diskusi panel. Diskusi ini menghadirkan perwakilan perusahaan terkemuka yang akan berbagi perspektif serta inspirasi mengenai transformasi digital.

“Xapiens selalu menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendorong transformasi industri yang lebih cerdas, cepat, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kesadaran akan risiko keamanan siber. Sebagai jawaban atas ancaman digital yang kian kompleks, kami meluncurkan Xapiens Cyber Defense Center yaitu sebuah ekosistem keamanan siber proaktif yang dirancang untuk melindungi bisnis secara menyeluruh. Melalui ekosistem ini, kami siap membantu berbagai industri mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman seperti malware, phishing, hingga ransomware secara real time, seolah perpanjangan dari tim internal mereka,” jelas Muhamad Nursahid.