Perkuat Kolaborasi dan Inovasi Masa Depan Digital dengan Agentic AI

Dyna Day 2025 mempertemukan para pemimpin industri dan asosiasi profesional untuk membahas bagaimana kecerdasan buatan—khususnya Agentic AI
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat
Kamis, 21 Agustus 2025 | 12:30
Bisnis.com, JAKARTA - Dyna.Ai, perusahaan AI-as-a-Service berbasis di Singapura, resmi menandai kehadirannya di Indonesia melalui acara Dyna Day 2025 yang diselenggarakan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

Acara ini mempertemukan para pemimpin industri dan asosiasi profesional untuk membahas bagaimana kecerdasan buatan—khususnya Agentic AI yang mampu mengambil keputusan berdasarkan konteks dan melakukan tindakan secara otonom—dapat mendorong babak baru transformasi digital Indonesia.

Indonesia merupakan ekonomi digital terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara, ditopang oleh pertumbuhan pesat di sektor fintech, perbankan digital, dan e-commerce.

Perkembangan ini mendorong tumbuhnya ekspektasi di berbagai sisi. Konsumen digital-native mengharapkan interaksi yang instan, aman, dan personal, sementara karyawan mengharapkan alat kerja yang intuitif dan mulus yang membantu mereka bekerja dengan lebih cerdas.

Sementara hal ini membuka peluang inovasi, namun hal ini juga mengungkap keterbatasan sistem tradisional yang kerap kesulitan mengikuti kecepatan, ketepatan, dan fleksibilitas ekonomi digital yang terus bergerak dengan cepat.

Kecerdasan buatan (AI) hadir sebagai solusi untuk memenuhi ekspektasi tersebut, memungkinkan bisnis meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan. Seiring dengan adopsi AI yang semakin meluas, kebutuhan bisnis bergeser dari sekadar otomatisasi backend menuju transformasi menyeluruh—mengubah cara kolaborasi internal dengan karyawan sekaligus interaksi eksternal dengan konsumen.

Namun, keterbatasan pemahaman kontekstual, nuansa emosional, serta kompleksitas bahasa lokal masih menjadi tantangan besar agar AI benar-benar mampu memberikan layanan yang relevan dan kontekstual.

“Agentic AI dapat menjembatani kesenjangan ini dengan memungkinkan sistem memahami maksud, menyesuaikan dengan konteks budaya, dan merespons secara intuitif serta relevan,” ujar Lawrence Lu, Managing Director dan Head of Southeast Asia Dyna.Ai. “Dengan menggabungkan otomatisasi dan pemahaman lokal yang mendalam, kami membantu bisnis menghadirkan interaksi yang aman, mulus, dan bermakna—baik bagi pelanggan maupun karyawan.”

Dalam acara ini, Dyna.Ai menampilkan rangkaian produk Agentic AI seperti Agent Studio, Agent Store, TextGPT, VoiceGPT, dan AvatarGPT yang dirancang dengan kemampuan mengintegrasikan lintas platform dan kanal secara mulus. Solusi ini menghadirkan implementasi cepat, pemahaman percakapan yang akurat, kemampuan omnichannel, serta dukungan multibahasa untuk menciptakan keterlibatan yang efektif dengan pelanggan dan karyawan di Indonesia yang sangat beragam.

Al National Advisor Andreas Tjendra (dari kiri), Wakil Sekretaris Umum II AFTECH Saat Prihartono, Kepala Departemen Klaim dan Manfaat Asuransi di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Dian Budiani dan Managing Director Dyna. Ai Asia Tenggara Lawrence Lu memberikan penjelasan saat diskusi Dyna Day 2025 di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis

Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

