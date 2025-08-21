Bisnis Indonesia Premium
Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat

Kamis, 21 Agustus 2025 | 15:00
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun. "Anggaran Sekolah Rakyat tahun depan akan mencapai Rp24,9 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Kenaikan anggaran yang cukup besar ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan bahwa anggaran untuk SR pada 2026 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini.

Adapun, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR, sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membentuk 100 unit sekolah rakyat (SR) setiap tahunnya untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat
Siswa berada di Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Kamis,(21/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat
Sejumlah siswa mengukuti kegiatan Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Kamis,(21/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat
Sejumlah siswa mengukuti kegiatan Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Kamis,(21/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

