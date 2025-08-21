Bisnis Indonesia Premium
Dewas Terima 135 Aduan Non Etik dari Masyarakat Terkait Pegawai KPK

Selama Semester I 2025, kami menerima 135 aduan masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan wewenang pegawai KPK yang masuk kategori nonetik
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 15:00
Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengungkapkan bahwa sebanyak 135 aduan nonetik dari masyarakat terhadap pegawai KPK diterima selama Semester I Tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewas KPK, Gusrizal, dalam konferensi pers di Gedung C1 KPK, Kamis (21/8).

"Selama Semester I 2025, kami menerima 135 aduan masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan wewenang pegawai KPK yang masuk kategori nonetik," ujar Gusrizal. Dikutip dari kompas.com

Selain pengaduan nonetik, Dewas juga menangani 12 laporan dugaan pelanggaran kode etik. Dalam upaya menjaga integritas lembaga, Dewas turut menggelar enam kegiatan sosialisasi kode etik kepada seluruh jajaran KPK.

Laporan Kinerja, Dewas Terima 135 Aduan Non Etik dari Masyarakat Terkait Pegawai KPK
Ketua Dewan Pengawas KPK Gusrizal memaparkan laporan kinerja Dewas KPK Semester I 2025 di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
1 / 2
Laporan Kinerja, Dewas Terima 135 Aduan Non Etik dari Masyarakat Terkait Pegawai KPK
Ketua Dewan Pengawas KPK Gusrizal (tengah) bersama anggota Dewan Pengawas KPK Benny Jozua Mamoto (kanan) dan Sumpeno (kiri) memberikan paparan laporan kinerja Dewas KPK Semester I 2025 di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
2 / 2
