Raker Komisi IV Dengan Menteri Pertanian

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menargetkan seluruh stok beras pada akhir tahun merupakan hasil dari pertanian dalam negeri, sebab beras yang sempat diimpor pada akhir tahun 2024 akan segera disalurkan.

Penyaluran stok beras yang usianya sudah nyaris satu tahun tersebut sesuai dengan anjuran Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.

Pengeluaran stok beras yang sudah berusia tua tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas beras yang beredar di masyarakat.

Beras stok lama akan tersalurkan pada akhir tahun ini. Dengan demikian, kualitas beras yang disimpan di gudang dapat terjaga.

Pemerintah sudah menyiapkan stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,3 juta ton yang akan disalurkan pada periode Juli–Desember.

Penyaluran SPHP tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga beras di pasaran.