Kunjungan Wisman Meningkat

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air mencapai 7,05 juta perjalanan sepanjang Januari–Juni 2025.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan realisasi itu meningkat sebesar 9,44% dibandingkan semester I/2024.

Wisatawan nusantara (wisnus) mencatatkan 613,78 juta perjalanan sepanjang paruh pertama tahun ini, tumbuh double digit 17,7% dibandingkan paruh pertama tahun lalu. Realisasi ini terdiri dari 105,12 juta perjalanan pada periode satu bulan Juni 2025, meningkat 25,93% dari capaian pada Juni 2024.

Peningkatan serupa terjadi pada jumlah wisatawan nasional yang ke luar negeri sebanyak 4,57 juta perjalanan, tumbuh 3,25% pada semester I/2025.

Namun, dalam periode satu bulan Juni 2025, wisatawan nasional yang melancong keluar tercatat turun 15,02% menjadi 727.000 perjalanan dibandingkan pada Juni 2024.

Kemenpar menargetkan tingkat kunjungan wisman pada kisaran 14,6 juta hingga 16 juta perjalanan pada tahun ini.