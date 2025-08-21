Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kunjungan Wisman Meningkat

Kemenpar menargetkan tingkat kunjungan wisman pada kisaran 14,6 juta hingga 16 juta perjalanan pada tahun ini.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 07:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air mencapai 7,05 juta perjalanan sepanjang Januari–Juni 2025.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan realisasi itu meningkat sebesar 9,44% dibandingkan semester I/2024.

Wisatawan nusantara (wisnus) mencatatkan 613,78 juta perjalanan sepanjang paruh pertama tahun ini, tumbuh double digit 17,7% dibandingkan paruh pertama tahun lalu. Realisasi ini terdiri dari 105,12 juta perjalanan pada periode satu bulan Juni 2025, meningkat 25,93% dari capaian pada Juni 2024.

Peningkatan serupa terjadi pada jumlah wisatawan nasional yang ke luar negeri sebanyak 4,57 juta perjalanan, tumbuh 3,25% pada semester I/2025.

Namun, dalam periode satu bulan Juni 2025, wisatawan nasional yang melancong keluar tercatat turun 15,02% menjadi 727.000 perjalanan dibandingkan pada Juni 2024.

Kemenpar menargetkan tingkat kunjungan wisman pada kisaran 14,6 juta hingga 16 juta perjalanan pada tahun ini.

Kunjungan Wisman Meningkat
Wisatawan Mancanegara mengunjungi Pelabuhan Paotere Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
1 / 2
Kunjungan Wisman Meningkat
Wisatawan Mancanegara mengunjungi Pelabuhan Paotere Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Pertumbuhan Transaksi Patform Niaga Elektronik
2+

Pertumbuhan Transaksi Patform Niaga Elektronik

27 menit yang lalu

RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 Disahkan DPR Jadi Undang-Undang
2+

RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 Disahkan DPR Jadi Undang-Undang

58 menit yang lalu

Upacara Hari Juang Polri di Surabaya
2+

Upacara Hari Juang Polri di Surabaya

1 jam yang lalu

Latihan PLA China Jelang Parade Miiter
2+

Latihan PLA China Jelang Parade Miiter

2 jam yang lalu

Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah di Jakarta
2+

Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah di Jakarta

3 jam yang lalu

Kunjungan Wisman Meningkat
2+

Kunjungan Wisman Meningkat

7 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
43 menit yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Prabowo Dreams of Zero-Deficit Indonesia, Touts Danantara as Key
Premium
58 menit yang lalu

Prabowo Dreams of Zero-Deficit Indonesia, Touts Danantara as Key

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City
Korporasi
4 menit yang lalu

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Ini Sektor Saham Koleksi Batavia AM saat IHSG Meroket
Obligasi & Reksadana
6 menit yang lalu

Ini Sektor Saham Koleksi Batavia AM saat IHSG Meroket

Reaksi Prabowo saat Dengar Kabar Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK
Nasional
9 menit yang lalu

Reaksi Prabowo saat Dengar Kabar Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Mensesneg: Kami Prihatin
Nasional
25 menit yang lalu

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Mensesneg: Kami Prihatin

Optimalkan Teknologi AI, Bank Mandiri Menangkan Cloudera APAC Award 2025
Perbankan
27 menit yang lalu

Optimalkan Teknologi AI, Bank Mandiri Menangkan Cloudera APAC Award 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Transaksi Patform Niaga Elektronik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

4

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

5

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI