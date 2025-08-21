Bisnis Indonesia Premium
Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah di Jakarta

Penyerahaan secara simbolis bantuan pemutihan ijazah tahap IV tahun 2025 untuk 1.897 pelajar dari tingkat SD hingga SMA swasta dengan anggaran Rp 7,6 miliar.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat
Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:55
Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan secara simbolis bantuan pemutihan ijazah tahap IV tahun 2025 untuk 1.897 pelajar dari tingkat SD hingga SMA swasta. Pemutihan ijazah ini dilakukan dengan anggaran Rp 7,6 miliar.

Sejak tahap I hingga IV, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan pemutihan ijazah kepada 3.212 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Total nilai bantuan yang telah digelontorkan mencapai Rp 12 miliar.

Selain pemutihan ijazah, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar kegiatan edutrip bagi 1.000 siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari jenjang SD, SMP, dan SMK. Para penerima bantuan akan melakukan wisata edukasi ke sejumlah museum dan perpustakaan di Jakarta.

Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah di Jakarta
Warga membawa ijazah saat program pemutihan ijazah di SMA Islam Said Naum, Tanah Abang, Jakarta, Kamis, (21/8/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
1 / 2
Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (ketiga kiri) bersama Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana (kiri) menyerahkan ijazah kepada warga saat program pemutihan ijazah di SMA Islam Said Naum, Tanah Abang, Jakarta, Kamis, (21/8/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

