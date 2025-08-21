Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MSD 2025 Dorong Transformasi Digital Lintas Sektor di Indonesia

Penyelenggaraan MSD 2025 menandai 20 tahun konsistensi perusahaan dalam menghadirkan ruang kolaboratif bagi pemimpin industri, regulator, dan pelaku teknologi
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 13:30
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Metrodata Solution Day 2025 (MSD 2025) menandai 20 tahun konsistensi perusahaan dalam menghadirkan ruang kolaboratif bagi pemimpin industri, regulator, dan pelaku teknologi guna mendorong transformasi digital lintas sektor di Indonesia.

Pada MSD 2025 kali ini mengusung tema, The Rise of Agentic Al: Balancing Innovation with Security and Governance yang menyoroti pergeseran peran Al, dari sistem pasif yang menyajikan informasi, menjadi sebuah entitas aktif yang mampu membuat keputusan dan mengeksekusi aksi secara otonom.

Transformasi ini membuka peluang besar bagi efisiensi dan skalabilitas di berbagai sektor. Namun di sisi lain, muncul tantangan baru, bagaimana memastikan Al berjalan sesuai dengan prinsip tanggung jawab, transparansi, dan keamanan? MSD 2025 hadir sebagai platform strategis untuk menjawab tantangan tersebut, dengan menghadirkan diskusi lintas pemangku kepentingan untuk merumuskan pendekatan tata kelola Al yang etis, adaptif, dan kontekstual dengan kebutuhan nasional.

Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk, Susanto Djaja menegaskan bahwa pemanfaatan AI harus dijalankan dengan integritas dan komitmen jangka panjang. “Metrodata Solution Day dirancang sebagai forum strategis untuk memperluas pemahaman, bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola yang memperkuat kepercayaan dan relevansi dalam jangka panjang,” ujarnya.

Di tengah meningkatnya otonomi sistem digital, Metrodata menekankan pentingnya komitmen kolektif lintas sektor untuk memastikan pemanfaatan teknologi tetap selaras dengan nilai kemanusiaan dan kepentingan nasional. MSD 2025 tidak hanya menjadi etalase inovasi, tetapi juga panggung untuk menyatukan perspektif dan menyusun praktik terbaik dalam pengembangan AI di Indonesia.

MSD 2025 Dorong Transformasi Digital Lintas Sektor di Indonesia
Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk, Susanto Djaja (dari kiri), Country Manager Red Hat Indonesia Vony Tjiu dan Enterprise Sales Director APAC SingleStore Christin Nataly memberikan penjelasan pada Metrodata Solution Day 2025 (MSD 2025) di Jakarta, Rabu (20/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
1 / 2
MSD 2025 Dorong Transformasi Digital Lintas Sektor di Indonesia
Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk, Susanto Djaja (dari kiri), Country Manager Red Hat Indonesia Vony Tjiu dan Enterprise Sales Director APAC SingleStore Christin Nataly memberikan penjelasan pada Metrodata Solution Day 2025 (MSD 2025) di Jakarta, Rabu (20/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau
3+

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau

3 jam yang lalu

Realisasi PNBP ESDM Semester 1 Didominasi Sektor Minerba
2+

Realisasi PNBP ESDM Semester 1 Didominasi Sektor Minerba

5 jam yang lalu

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan

7 jam yang lalu

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
2+

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana

8 jam yang lalu

Menag Hadiri Peletakan Batu Pembangunan Jembatan Wihara
2+

Menag Hadiri Peletakan Batu Pembangunan Jembatan Wihara

9 jam yang lalu

Penguatan Branding Dan Kemasan Produk Umkm
2+

Penguatan Branding Dan Kemasan Produk Umkm

9 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump
Premium
3 jam yang lalu

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar
Premium
4 jam yang lalu

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Ekonom Ungkap Penyebab Perbankan Makin Bergantung pada Fee-based Income
Perbankan
44 detik yang lalu

Ekonom Ungkap Penyebab Perbankan Makin Bergantung pada Fee-based Income

DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional
Transportasi & Logistik
40 menit yang lalu

DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku
Ekonomi
1 jam yang lalu

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih
Manufaktur
2 jam yang lalu

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025