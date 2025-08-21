MSD 2025 Dorong Transformasi Digital Lintas Sektor di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Metrodata Solution Day 2025 (MSD 2025) menandai 20 tahun konsistensi perusahaan dalam menghadirkan ruang kolaboratif bagi pemimpin industri, regulator, dan pelaku teknologi guna mendorong transformasi digital lintas sektor di Indonesia.

Pada MSD 2025 kali ini mengusung tema, The Rise of Agentic Al: Balancing Innovation with Security and Governance yang menyoroti pergeseran peran Al, dari sistem pasif yang menyajikan informasi, menjadi sebuah entitas aktif yang mampu membuat keputusan dan mengeksekusi aksi secara otonom.

Transformasi ini membuka peluang besar bagi efisiensi dan skalabilitas di berbagai sektor. Namun di sisi lain, muncul tantangan baru, bagaimana memastikan Al berjalan sesuai dengan prinsip tanggung jawab, transparansi, dan keamanan? MSD 2025 hadir sebagai platform strategis untuk menjawab tantangan tersebut, dengan menghadirkan diskusi lintas pemangku kepentingan untuk merumuskan pendekatan tata kelola Al yang etis, adaptif, dan kontekstual dengan kebutuhan nasional.

Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk, Susanto Djaja menegaskan bahwa pemanfaatan AI harus dijalankan dengan integritas dan komitmen jangka panjang. “Metrodata Solution Day dirancang sebagai forum strategis untuk memperluas pemahaman, bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola yang memperkuat kepercayaan dan relevansi dalam jangka panjang,” ujarnya.

Di tengah meningkatnya otonomi sistem digital, Metrodata menekankan pentingnya komitmen kolektif lintas sektor untuk memastikan pemanfaatan teknologi tetap selaras dengan nilai kemanusiaan dan kepentingan nasional. MSD 2025 tidak hanya menjadi etalase inovasi, tetapi juga panggung untuk menyatukan perspektif dan menyusun praktik terbaik dalam pengembangan AI di Indonesia.