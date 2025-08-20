Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana

Pusdokkes Polri menyatakan bahwa secara genetik, putri dari Lisa Mariana yang berinisial CA bukanlah anak biologis mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 19:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri menyatakan bahwa secara genetik, putri dari Lisa Mariana yang berinisial CA bukanlah anak biologis mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kepala Biro Labdokkes Pusdokkes Polri Brigadir Jenderal Polisi Sumy Hastry Purwanti menerangkan bahwa pihaknya melaksanakan tes deoxyribonucleic acid (DNA) terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan CA pada 7 Agustus 2025.

Tes DNA itu dilakukan sebagai proses penyidikan laporan tindak pidana manipulasi dokumen atau informasi elektronik yang diajukan Ridwan Kamil.

"Mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2025, bertempat di Laboratorium DNA Pusdokkes Polri, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium DNA," katanya.

Pemeriksaan di laboratorium DNA itu meliputi eksaminasi barang bukti sampel DNA, ekstraksi DNA, kuantifikasi DNA, amplifikasi DNA, DNA typing dengan kapiler elektroforesis, analisis profil DNA, dan pembuatan surat hasil pemeriksaan DNA.

Sumy mengungkapkan dari pemeriksaan DNA diketahui bahwa separuh profil DNA dari CA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana. Namun, separuh DNA dari CA lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Ridwan Kamil.

"Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik, CA adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil," kata Sumy.

Sumy menegaskan hasil tes DNA ini disampaikan dengan sebenar-benarnya dan dilaksanakan sesuai dengan keilmuan yang sebaik-baiknya.

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti (kiri) bersama Kasubdit 2 Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rizki Agung Prakoso (tengah) dan Kabagpenum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago (kanan) memberikan keterangan pers hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
1 / 2
Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
Kasubdit 2 Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rizki Agung Prakoso (kiri) disaksikan Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti (kanan) memberikan keterangan pers hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan

2 jam yang lalu

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
2+

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana

3 jam yang lalu

Menag Hadiri Peletakan Batu Pembangunan Jembatan Wihara
2+

Menag Hadiri Peletakan Batu Pembangunan Jembatan Wihara

4 jam yang lalu

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat
2+

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

5 jam yang lalu

Inosentius Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
2+

Inosentius Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

6 jam yang lalu

Persemayaman Tokoh Olahraga IGK Manila
2+

Persemayaman Tokoh Olahraga IGK Manila

7 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar
Premium
24 menit yang lalu

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO
Premium
1 jam yang lalu

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Perbanas Ungkap Pemicu Pertumbuhan Kredit Melambat Pada Juli 2025
Perbankan
1 menit yang lalu

Perbanas Ungkap Pemicu Pertumbuhan Kredit Melambat Pada Juli 2025

Wajib Tahu! Ini Syarat dan Biaya Ganti Pelat Motor 2025
Motor
1 menit yang lalu

Wajib Tahu! Ini Syarat dan Biaya Ganti Pelat Motor 2025

Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)
Telekomunikasi
4 menit yang lalu

Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

Pinjaman Paylater di Multifinance Tumbuh 56,26%, Begini Respons APPI
Multifinance
8 menit yang lalu

Pinjaman Paylater di Multifinance Tumbuh 56,26%, Begini Respons APPI

FLOQ Incar 3 Juta Pengguna Kripto di Akhir 2025, Intip Strateginya
Komoditas
12 menit yang lalu

FLOQ Incar 3 Juta Pengguna Kripto di Akhir 2025, Intip Strateginya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24