Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang

Bisnis.com, JAKARTA - PT LRT Jakarta membukukan total pengguna layanan kereta yang berada di lingkup Jabodebek mencapai 42.488.332 pengguna dari awal dibuka sampai dengan 13 Agustus 2025.

Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menyampaikan bahwa angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan LRT Jabodebek yang hampir dua tahun beroperasi. Purnomosidi menyampaikan bahwa rata-rata harian pengguna pada Agustus 2025 mencapai 101.618 orang di hari kerja (weekday) dan 45.647 orang di akhir pekan (weekend).

Jumlah penumpang LRT tersebut tumbuh hingga 40,59% year on year (YoY). Selain itu, LRT tercatat mengalami pertumbuhan penumpang sebesar 1,59% month to month (MtM)