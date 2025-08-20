Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang

Total pengguna layanan kereta yang berada di lingkup Jabodebek mencapai 42.488.332 pengguna dari awal dibuka sampai dengan 13 Agustus 2025.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - PT LRT Jakarta membukukan total pengguna layanan kereta yang berada di lingkup Jabodebek mencapai 42.488.332 pengguna dari awal dibuka sampai dengan 13 Agustus 2025.

Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menyampaikan bahwa angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan LRT Jabodebek yang hampir dua tahun beroperasi. Purnomosidi menyampaikan bahwa rata-rata harian pengguna pada Agustus 2025 mencapai 101.618 orang di hari kerja (weekday) dan 45.647 orang di akhir pekan (weekend).

Jumlah penumpang LRT tersebut tumbuh hingga 40,59% year on year (YoY). Selain itu, LRT tercatat mengalami pertumbuhan penumpang sebesar 1,59% month to month (MtM)

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
Kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek melintas di Stasiun Pancoran, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
1 / 3
Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
Sejumlah penumpang menaiki kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek di Stasiun Kuningan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
2 / 3
Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
Sejumlah calon penumpang menunggu kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek di Stasiun Kuningan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
3 / 3
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
3+

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang

34 menit yang lalu

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau
3+

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau

6 jam yang lalu

Realisasi PNBP ESDM Semester 1 Didominasi Sektor Minerba
2+

Realisasi PNBP ESDM Semester 1 Didominasi Sektor Minerba

9 jam yang lalu

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan

10 jam yang lalu

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
2+

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana

11 jam yang lalu

Menag Hadiri Peletakan Batu Pembangunan Jembatan Wihara
2+

Menag Hadiri Peletakan Batu Pembangunan Jembatan Wihara

12 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga
Premium
5 menit yang lalu

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump
Premium
7 jam yang lalu

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Trump Tuding Energi Surya dan Angin Biang Kerok Kenaikan Harga Listrik AS
Energi Terbarukan
1 menit yang lalu

Trump Tuding Energi Surya dan Angin Biang Kerok Kenaikan Harga Listrik AS

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga
Emiten
5 menit yang lalu

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Rekomendasi
9 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Kurs
18 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Stok di AS Anjlok, Harga Minyak Mentah Melesat
Komoditas
23 menit yang lalu

Stok di AS Anjlok, Harga Minyak Mentah Melesat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025