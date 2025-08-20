Bisnis Indonesia Premium
Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau

Selain perlombaan sampan atau yang disebut jalur oleh masyarakat Kuansing, Festival Pacu Jalur 2025 juga menghadirkan penampilan budaya dan hiburan
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat
Rabu, 20 Agustus 2025 | 23:56
Bisnis.com, JAKARTA - Selain perlombaan sampan atau yang disebut jalur oleh masyarakat Kuansing, Festival Pacu Jalur 2025 juga menghadirkan penampilan budaya dan hiburan, salah satunya bocah penari pacu jalur yang viral dan diundang di Istana Kepresidenan pada 17 Agustus lalu, Rayyan Arkan Dikha.

Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, festival yang berlangsung hingga 24 Agustus 2024 ini juga menghadirkan rapper asal Amerika Serikat Melly Mike, yang dikenal dengan lagu "Young Black and Rich" pada malam penutupan festival.

Lagu tersebut menjadi populer sebagai latar musik berbagai video pacu jalur yang viral di media sosial.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, gelaran Festival Pacu Jalur Tradisional 2024 mencatat angka luar biasa dengan menarik 1,4 juta pengunjung dan perputaran ekonomi mencapai Rp42,16 miliar.

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau
Peserta beradu kecepatan saat Festival Pacu Jalur 2025 di Sungai Kuantan, Kabupaten Singingi, Riau, Rabu (20/8/2025). ANTARA FOTO/Hadly Vavald
1 / 3
Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau
Peserta beradu kecepatan saat Festival Pacu Jalur 2025 di Sungai Kuantan, Kabupaten Singingi, Riau, Rabu (20/8/2025). ANTARA FOTO/Hadly Vavald
2 / 3
Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) bersama pejabat lainnya berdiri di atas perahu hias saat menghadiri pembukaan festival Pacu Jalur 2025 di Sungai Kuantan, Kabupaten Singingi, Riau, Rabu (20/8/2025). ANTARA FOTO/Hadly Vavaldi
3 / 3
Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau
