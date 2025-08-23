Bisnis Indonesia Premium
United E-Motor Sabet Penghargaan Motor Listrik di Ajang Indonesia Automotive Awards 2025

United E-Motor raih penghargaan di ajang otomotif bergengsi. Indonesia Automotive Awards 2025.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 12:36
Bisnis.com, JAKARTA - United E-Motor raih penghargaan di ajang otomotif bergengsi. Indonesia Automotive Awards 2025. Ajang apresiasi bergengsi ini memberikan beragam penghargaan kepada kendaraan, pelaku industri, maupun orang-orang yang memiliki pengaruh serta dedikasi tinggi pada dunia otomotif Indonesia.

United E-Motor, sebagai brand motor listrik dalam negeri besutan PT Terang Dunia Internusa Tbk (kode saham UNTD) menjadi salah satu peraih penghargaan prestisius tersebut, yaitu sebagai pemenang untuk kategori “Inspiring Electric Motorcycle”.

Direktur UNTD, Andrew Mulyadi mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan salah satu bentuk bukti apresiasi masyarakat terhadap United E-Motor. “Tentunya kami sangat senang dan bangga terhadap penghargaan ini. Karena lewat penghargaan ini, jadi wujud nyata bahwa United E-Motor sebagai merek motor listrik Indonesia yang merupakan hasil karya anak bangsa, dihargai dan punya tempat di hati masyarakat Indonesia sebagai salah produk kebanggaan dalam negeri,” ungkap Andrew lewat keterangan resminya.

United E-Motor dikenal sebagai merek motor listrik Indonesia yang hadir dengan desain modern dan teknologi kekinian. Setiap tipe yang diluncurkan telah melalui serangkaian riset dan pengembangan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat masa kini akan transportasi yang efisien, berteknologi tinggi serta ramah lingkungan.

Berdasarkan laman website resmi www.unitedmotor.co.id, United E-Motor telah memiliki sejumlah 9 unit tipe motor listrik yang dipasarkan yang terbagi menjadi 3 kategori motor listrik, yaitu Entry Level, Medium Scooter dan Cruise EV. Adapun tipe motor listrik yang dimiliki adalah United TX3000, TX1800, T1800, C2000, MT1500, MX1200, serta tipe Avand SL150, SC121 dan SC122.

“Riset demi riset kami lakukan untuk terus menciptakan produk yang sesuai dengan permintaan pasar, sehingga masyarakat semakin banyak yang menggunakan motor listrik sebagai kendaraan operasional sehari-harinya. Nantinya diharapkan akan berdampak pada terciptanya ekosistem yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih hijau dan sehat,” tambah Andrew.

United E-Motor raih penghargaan di ajang otomotif bergengsi. Indonesia Automotive Awards 2025.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam

