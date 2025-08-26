Bisnis Indonesia Premium
Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON

Rumah Sakit yang berfokus pada penanganan penyakit otak dan saraf tersebut dibangun mengacu pada standar internasional dalam pelayanan dan keselamatan pasien
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat
Selasa, 26 Agustus 2025 | 23:55
Bisnis.com, JAKARTA - Uji coba alat Endoscope dan Exoscope untuk operasi syaraf micro ke lokasi operasi yang sulit di jangkau saat peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta

Rumah Sakit yang berfokus pada penanganan penyakit otak dan saraf tersebut dibangun mengacu pada standar internasional dalam pelayanan dan keselamatan pasien, dengan memberikan beberapa layanan antara lain Autism Centre, Epilepsy Centre, Rehabilitation Centre serta Stroke Centre

Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON
Sejumlah dokter melakukan uji coba alat Endoscope dan Exoscope untuk operasi syaraf micro ke lokasi operasi yang sulit di jangkau saat peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
1 / 2
Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON
Seorang dokter memeriksa layar sentuh saat melakukan uji coba alat Endoscope dan Exoscope untuk operasi syaraf micro ke lokasi operasi yang sulit di jangkau saat peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON
