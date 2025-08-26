Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON

Bisnis.com, JAKARTA - Uji coba alat Endoscope dan Exoscope untuk operasi syaraf micro ke lokasi operasi yang sulit di jangkau saat peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta

Rumah Sakit yang berfokus pada penanganan penyakit otak dan saraf tersebut dibangun mengacu pada standar internasional dalam pelayanan dan keselamatan pasien, dengan memberikan beberapa layanan antara lain Autism Centre, Epilepsy Centre, Rehabilitation Centre serta Stroke Centre