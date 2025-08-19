2.000 Lowongan Pekerjaan Tersedia di JobFest 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menargetkan menggelar 21 job festival sepanjang tahun 2025.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, jumlah itu masih mungkin bertambah jika kebutuhan lapangan pekerjaan dan antusiasme pencari kerja semakin tinggi.

“Jakarta sendiri perencanaan awal adalah 21 kali job festival seperti ini di seluruh Jakarta. Tiga masing-masing di seluruh kota, seperti di Jakarta Timur ini. Kalau masih kurang maka saya akan minta kepada Kepala Dinas Untuk diperbanyak, ditambah,” ucap Pramono saat membuka Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (19/8/2025).

Penyelenggaraan job fair merupakan langkah penting untuk mengurangi angka pengangguran dan mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan keterampilan masyarakat.

Dalam Jakarta Jobfest 2025 yang berlangsung 19–20 Agustus di Jakarta Timur, sebanyak 37 perusahaan ikut serta dengan membuka 2.000 lowongan pekerjaan.