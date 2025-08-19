Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Panen Raya di Lahan Rampasan Negara

Program ini memanfaatkan lahan aset barang rampasan negara seluas tujuh hektare yang dikelola gabungan kelompok tani di wilayah Srimahi, Tambun Utara
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 13:45
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanudin bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman memimpin kegiatan panen raya komoditas padi lewat program Jaksa Mandiri Pangan berlangsung di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan itu merupakan bentuk sinergi Kejaksaan RI, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi dalam rangka mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto melalui program Asta Cita menuju swasembada pangan nasional.

"Atas nama pribadi maupun pimpinan Kejaksaan, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pertanian beserta jajaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, serta seluruh pihak yang telah bersama-sama bersinergi menjalankan Program Jaksa Mandiri ini," kata Jaksa Agung di Kabupaten Bekasi, Selasa.

Dia mengatakan, program Jaksa Mandiri Pangan merupakan wujud nyata peran kejaksaan dalam mendukung pembangunan khususnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini memanfaatkan lahan aset barang rampasan negara seluas tujuh hektare yang dikelola gabungan kelompok tani di wilayah Srimahi, Tambun Utara dengan dukungan PT Pupuk Indonesia sehingga berhasil menghasilkan panen seberat tujuh ton per hektare.

Seluruh hasil panen yang dihasilkan diserap melalui kerja sama dengan Perum Bulog melalui skema pembelian sesuai ketentuan pemerintah yakni senilai Rp6.500 untuk setiap satu kilogram gabah kering yang diangkut langsung dari lahan tersebut.

Program Jaksa Mandiri Pangan secara nasional mengelola 414 bidang tanah rampasan seluas lebih dari 330 hektare dengan produktivitas rata-rata lima ton padi per hektare serta potensi hasil panen mencapai 1.650 ton padi per musim.

Kejaksaan pada program ini selaku koordinator lahan, Kementerian Pertanian menyiapkan bibit dan sarana pertanian, PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk sementara Perum Bulog menjamin penyerapan hasil panen.

Program ini sejalan dengan strategi pemerintah membangun lumbung pangan nasional, memperluas lahan, meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja.

"Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama mewujudkan petani sejahtera serta swasembada pangan menuju Indonesia maju. Saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung Program Jaksa Mandiri Pangan. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan menuju Visi Indonesia Emas 2045," ucap dia.

Panen Raya di Lahan Rampasan Negara
Jaksa Agung Sanitiar (St) Burhanuddin (kanan) berbincang dengan petani yang dibeli gabahnya pada program Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi di Desa Srimahi, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
1 / 3
Panen Raya di Lahan Rampasan Negara
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) didampingi Jaksa Agung Sanitiar (St) Burhanuddin (kanan) berfoto bersama petani yang dibeli gabahnya saat Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
2 / 3
Panen Raya di Lahan Rampasan Negara
Pekerja mengoperasikan mesin pemanen padi saat Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/rwa.
3 / 3
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Larangan Memutar Musik di Bus
2+

Larangan Memutar Musik di Bus

28 menit yang lalu

2.000 Lowongan Pekerjaan Tersedia di JobFest 2025
2+

2.000 Lowongan Pekerjaan Tersedia di JobFest 2025

2 jam yang lalu

Temuan Pakaian Bekas Impor Ilegal Senilai Rp112,35 Miliar
2+

Temuan Pakaian Bekas Impor Ilegal Senilai Rp112,35 Miliar

3 jam yang lalu

Peluncuran Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal
2+

Peluncuran Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal

4 jam yang lalu

Sekolah Kekurangan Ruang Kelas di Jambi
2+

Sekolah Kekurangan Ruang Kelas di Jambi

5 jam yang lalu

Raker Banggar DPR dengan Menkeu
2+

Raker Banggar DPR dengan Menkeu

5 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP) soal Inovasi HTU hingga Rokok Elektrik
Premium
5 menit yang lalu

Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP) soal Inovasi HTU hingga Rokok Elektrik

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)
Premium
1 jam yang lalu

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Gas Murah Dibatasi, Produsen Keramik Shutdown 50% Produksi
Manufaktur
5 menit yang lalu

Gas Murah Dibatasi, Produsen Keramik Shutdown 50% Produksi

Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP) soal Inovasi HTU hingga Rokok Elektrik
Bisnis
5 menit yang lalu

Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP) soal Inovasi HTU hingga Rokok Elektrik

Danantara Pastikan Aturan Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Sudah Berlaku
Korporasi
6 menit yang lalu

Danantara Pastikan Aturan Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Sudah Berlaku

Ekonom Sebut Skema Subsidi Tertutup LPG-BBM Paling Efektif Cegah Kebocoran
Energi & Tambang
20 menit yang lalu

Ekonom Sebut Skema Subsidi Tertutup LPG-BBM Paling Efektif Cegah Kebocoran

SWF Danantara Janji 'Gas' Investasi Usai RKAP 2025 Disetujui DPR RI
Bursa & Saham
28 menit yang lalu

SWF Danantara Janji 'Gas' Investasi Usai RKAP 2025 Disetujui DPR RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Larangan Memutar Musik di Bus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

4

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025