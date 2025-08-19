Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target

Realisasi konsumsi listrik per kapita sepanjang semester I/2025 mencapai 1.448 kilowatt hour (kWh) setara 98,9% dari target 1.464 kWh dipatok hingga akhir tahun
Arief Hermawan Prioutomo
Arief Hermawan Prioutomo - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 09:30
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi konsumsi listrik per kapita sepanjang semester I/2025 mencapai 1.448 kilowatt hour (kWh), atau setara 98,9% dari target 1.464 kWh yang dipatok hingga akhir tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, capaian ini menunjukkan tren peningkatan konsumsi listrik nasional dari tahun ke tahun.

Selain itu, ada penambahan kapasitas sebesar 4,4 gigawatt (GW), sehingga total kapasitas listrik terpasang hingga Juni 2025 mencapai 105 GW, naik 4,38% dari posisi akhir 2024 yang sebesar 100,6 GW.

Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target
Pekerja melakukan perbaikan jaringan listrik di Jakarta, Senin (18/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
1 / 2
Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target
Pekerja melakukan perbaikan jaringan listrik di Jakarta, Senin (18/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
2 / 2
Penulis : Arief Hermawan Prioutomo
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026

4 jam yang lalu

Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target
2+

Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target

5 jam yang lalu

Nilai Tukar Petani Sulsel Menurun
2+

Nilai Tukar Petani Sulsel Menurun

6 jam yang lalu

Dorong Daya Beli Masyarakat
2+

Dorong Daya Beli Masyarakat

7 jam yang lalu

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
2+

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

15 jam yang lalu

Pesta Rakyat Jawa Timur
2+

Pesta Rakyat Jawa Timur

18 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
37 menit yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur
Premium
1 jam yang lalu

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025
Bursa & Saham
36 detik yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025
Kurs
50 detik yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

Pijakan Kuat Bumi Resources (BUMI) Garap Proyek Tambang Emas Wolfram
Bisnis
7 menit yang lalu

Pijakan Kuat Bumi Resources (BUMI) Garap Proyek Tambang Emas Wolfram

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus, Susunan Pemain, H2H
Liga Spanyol
10 menit yang lalu

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Kapolri Resmi Lantik 7 PJU Mabes Polri: Ada Irwasum, Kabareskrim, Kabaharkam
Nasional
23 menit yang lalu

Kapolri Resmi Lantik 7 PJU Mabes Polri: Ada Irwasum, Kabareskrim, Kabaharkam

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025

3

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

5

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo