Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi konsumsi listrik per kapita sepanjang semester I/2025 mencapai 1.448 kilowatt hour (kWh), atau setara 98,9% dari target 1.464 kWh yang dipatok hingga akhir tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, capaian ini menunjukkan tren peningkatan konsumsi listrik nasional dari tahun ke tahun.

Selain itu, ada penambahan kapasitas sebesar 4,4 gigawatt (GW), sehingga total kapasitas listrik terpasang hingga Juni 2025 mencapai 105 GW, naik 4,38% dari posisi akhir 2024 yang sebesar 100,6 GW.