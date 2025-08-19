Nilai Tukar Petani Sulsel Menurun

Bisnis.com, MAKASSAR – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mengatakan Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan Provinsi Sulawesi Selatan bulan Juli 2025 sebesar 121,33 atau turun 0,41 persen dibandingkan dengan NTP bulan Juni 2025 sebesar 121,83



NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) tercatat sebesar 110,89; Subsektor Tanaman Hortikultura (NTPH) sebesar 133,51; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 159,65; Subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 107,96; dan Subsektor Perikanan (NTNP) sebesar 113,08



Pada bulan Juli 2025, dari lima subsektor pertanian, tiga subsektor mengalami kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dibanding bulan sebelumnya, yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,39 persen, Subsektor Hortikultura sebesar 9,30 persen; dan Subsektor Perikanan sebesar 0,17 persen.

Adapun subsektor yang mengalami penurunan NTP yaitu Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 5,62 persen dan Subsektor Peternakan sebesar 1,20 persen