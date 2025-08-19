Dorong Daya Beli Masyarakat

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor ritel, melalui gelaran Indonesia Shopping Festival 2025.

Acara ini berlangsung pada 14–24 Agustus 2025 dengan target transaksi mencapai Rp23 triliun di lebih dari 400 mal di seluruh Indonesia.

Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja, menjelaskan bahwa festival belanja ini menghadirkan berbagai program unggulan untuk menarik minat masyarakat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah diskon besar-besaran hingga 80%, angka yang sekaligus melambangkan usia Kemerdekaan Indonesia pada tahun 2025.

APPBI berharap program ini mampu menggerakkan kembali daya beli masyarakat yang sempat menurun setelah pengeluaran tinggi pada masa libur sekolah.

Dengan dukungan ratusan pusat perbelanjaan, Indonesia Shopping Festival 2025 diharapkan menjadi momentum penting bagi pemulihan sektor ritel dan peningkatan konsumsi domestik.