Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan bahwa amendemen UUD 1945 bukanlah solusi instan atas berbagai permasalahan bangsa
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 22:55
Share

Bisnis,com, JAKARTA -Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan bahwa amendemen UUD 1945 bukanlah solusi instan atas berbagai permasalahan bangsa, melainkan harus dilakukan dengan kehati-hatian melalui proses panjang dan transparansi publik.

"Amendemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah. Ia harus melalui sebuah proses panjang. Ia harus melalui sebuah proses transparansi, yakni masyarakat harus mengetahui setiap langkah dan alasan di balik usulan perubahan tersebut," kata Muzani saat menyampaikan pidato pada Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia juga menekankan proses amendemen UUD 1945 harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga rakyat.

Selain itu, amendemen UUD 1945 apabila dilakukan harus berdasarkan konsensus yang luas, dan bukan berangkat atas kehendak suatu kelompok.

"Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh didasarkan pada keinginan sekelompok orang atau segelintir orang saja, melainkan harus mencerminkan kesepakatan dari semua elemen bangsa," katanya.

Dia menuturkan bahwa menyusun dan menetapkan perubahan UUD 1945 itu merupakan kewenangan yang dimiliki MPR RI, di samping mengkaji sistem ketatanegaraan.

"Ini adalah kewenangan yang luar biasa," ucapnya.

Dia pun menyebut MPR RI memiliki peran vital sebagai arsitek sistem ketatanegaraan yang memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan rumah kebangsaan tetap kokoh dan relevan.

"Namun, kewenangan ini harus digunakan dengan sangat hati-hati dan bijaksana," kata dia.

Selain Muzani, para Wakil Ketua MPR RI lainnya hadir pada Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR RI yakni Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Bambang Wuryanto, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, dan Rusdi Kirana, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, dan Eddy Soeparno.

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan kata sambutan pada peringatan Hari Konstitusi 2025 dan HUT ke-80 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
1 / 2
Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kiri) bersama Ketua MPR Ahmad Muzani (kedua kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) menyanyikan lagu Indonesia Raya saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi 2025 dan HUT ke-80 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
2+

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

35 menit yang lalu

Pesta Rakyat Jawa Timur
2+

Pesta Rakyat Jawa Timur

3 jam yang lalu

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora
2+

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora

4 jam yang lalu

Ekspor CPO Semester I 2025 Meningkat di Dumai
2+

Ekspor CPO Semester I 2025 Meningkat di Dumai

5 jam yang lalu

Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi
2+

Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi

6 jam yang lalu

Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp69 Triliun
3+

Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp69 Triliun

7 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium
4 jam yang lalu

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi
Jasa & Niaga
58 menit yang lalu

Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi

Sebanyak 6 Penerbangan Dibatalkan Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Sebanyak 6 Penerbangan Dibatalkan Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program
News Insight
1 jam yang lalu

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025
Nasional
1 jam yang lalu

Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas