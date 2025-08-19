BTN Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Ancol dan Jakpro Dukung Jakarta Jadi Kota Global

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berkolaborasi dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda), dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk..

Kolaborasi ini memperkuat peran BTN sebagai mitra transformasi kota melalui dukungan pembiayaan, digitalisasi layanan, dan integrasi sistem keuangan di berbagai ruang publik strategis. Bersama Jakpro dan Ancol, BTN berkontribusi dalam menghadirkan layanan keuangan modern yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pengembangan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan.