Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi

Bisnis.com, JAKARTA - PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) menyatakan kesiapannya memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam upaya peningkatan kompetensi pendidikan vokasi.

Pernyataan ini disampaikan Budi Mulia, Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia menyusul penandatanganan nota kesepahaman antara DAIKIN dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baru-baru ini.

“Nota kesepahaman ini merupakan penguatan dari komitmen DAIKIN dalam kolaborasinya dengan institusi pendidikan vokasi. Tak berjalan sporadis, namun dalam kerangka kuat yang bersinergi dengan pemerintah demi peningkatan kompetensi pendidikan vokasi di Indonesia,” ujar Budi Mulia.

Berlandaskan nota kesepahaman ini, menurut Budi Mulia, perusahaan tengah menyusun berbagai peningkatan kolaborasi yang telah berjalan dengan berbagai Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia sebelumnya dan perluasan pada institusi pendidikan vokasi lainnya.