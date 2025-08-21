Bisnis Indonesia Premium
Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi

PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) menyatakan kesiapannya memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam upaya peningkatan kompetensi pendidikan vokasi
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 22:49
Bisnis.com, JAKARTA - PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) menyatakan kesiapannya memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam upaya peningkatan kompetensi pendidikan vokasi.

Pernyataan ini disampaikan Budi Mulia, Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia menyusul penandatanganan nota kesepahaman antara DAIKIN dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baru-baru ini. 

 “Nota kesepahaman ini merupakan penguatan dari komitmen DAIKIN dalam kolaborasinya dengan institusi pendidikan vokasi. Tak berjalan sporadis, namun dalam kerangka kuat yang bersinergi dengan pemerintah demi peningkatan kompetensi pendidikan vokasi di Indonesia,” ujar Budi Mulia.

Berlandaskan nota kesepahaman ini, menurut Budi Mulia, perusahaan tengah menyusun berbagai peningkatan kolaborasi yang telah berjalan dengan berbagai Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia sebelumnya dan perluasan pada institusi pendidikan vokasi lainnya.

 

Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi
Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia Budi Mulia (kanan) berbincang dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tatang Muttaqin seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Daikin dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Bisnis
Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tatang Muttaqin memberikan kata sambutan disela-sela penandatanganan nota kesepahaman antara Daikin dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Bisnis
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

