Bisnis Indonesia Forum Bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi

Media dituntut untuk tetap berpegang pada prinsip etika jurnalistik, seperti verifikasi, objektivitas, dan akurasi, guna melawan penyebaran informasi yang salah
Eusebio Chrysnamurti
Eusebio Chrysnamurti - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 19:11
Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Forum bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Forum tersebut membahas mengenai pentingnya peran media sebagai penjaga kebenaran di era digital saat ini. Media dituntut untuk tetap berpegang pada prinsip etika jurnalistik, seperti verifikasi, objektivitas, dan akurasi, guna melawan penyebaran informasi yang salah.

Riset BBC Media Action mengungkap fenomena negatif terkait banjir misinformasi ataupun berita palsu yang banjir di tengah digitalisasi informasi. Bahkan, hasil riset itu memperlihatkan adanya kerentanan bagi kaum muda perkotaan yang memiliki pendidikan tinggi. Riset tersebut dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif yang menyasar audiens dari lima pulau utama Indonesia. Sampel diambil dari Jawa sebanyak 45%, Sumatra 22%, Kalimantan, Bali Nusra, Sulawesi, dan Papua.

Research Manager BBC Media Action Rosiana Eko mengungkapkan dengan lokus riset yang beragam itu, harapannya dapat memetakan persoalan penyebaran misinformasi maupun serbuan hoaks di tengah-tengah masyarakat. “Sebab, ternyata penduduk masing-masing pulau itu berbeda mengakses misinformasi. Misalkan saja di Papua dan Sulawesi, tidak banyak terpapar media sosial, melainkan masih mengandalkan media konvensional. Ini banyak perbedaan agar intervensi pun yang dilakukan tepat,” ungkap Rosiana dalam Bisnis Indonesia Forum yang bertajuk “Integritas Media Massa di Tengah Makarnya Mis/Disinformasi" yang digelar di Jakarta, Kamis (21/8/2025)

Bisnis Indonesia Forum Bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat (ketiga kanan) bersama dengan Koordinator Cek Fakta Adi Marsiela (dari kiri) bersama dengan Head of Project BBC Media Action Helena Rea, Communications Manager Google Indonesia Feliciana Wienathan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini dan General Manager Konten Bisnis Indonesia Stefanus Arief Setiaji saat Bisnis Indonesia Forum bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bisnis Indonesia Forum Bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi
Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto menyampaikan sambutan saat Bisnis Indonesia Forum bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bisnis Indonesia Forum Bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi
Research Manager BBC Media Action Rosiana Eko menyampaikan pemaparan saat Bisnis Indonesia Forum bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bisnis Indonesia Forum Bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi
Head of Project BBC Media Action Helena Rea (kanan) bersama dengan Koordinator Cek Fakta Adi Marsiela saat Bisnis Indonesia Forum bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bisnis Indonesia Forum Bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini (dari kanan) bersama dengan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dan Communications Manager Google Indonesia Feliciana Wienathan saat Bisnis Indonesia Forum bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bisnis Indonesia Forum Bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat (tengah) bersama dengan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto (kiri) dan Direktur Pemberitaan & Produksi Bisnis Indonesia Group sekaligus Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin saat Bisnis Indonesia Forum bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bisnis Indonesia Forum Bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini (keempat kiri) bersama dengan Koordinator Cek Fakta Adi Marsiela (dari kiri) bersama dengan Head of Project BBC Media Action Helena Rea, Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto, Direktur Pemberitaan & Produksi Bisnis Indonesia Group sekaligus Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, Communications Manager Google Indonesia Feliciana Wienathan, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dan General Manager Konten Bisnis Indonesia Stefanus Arief Setiaji saat Bisnis Indonesia Forum bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Penulis : Eusebio Chrysnamurti
Editor : Nurul Hidayat

