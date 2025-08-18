Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyalaan Konfigurasi Lampu Fasad Berbentuk Angka 80 di Hotel

Penyalaan konfigurasi lampu fasad berbentuk angka 80 di Hotel Episode dan instalasi bendera merah putih di Hotel JHL Solitaire.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 18:34
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema nasional Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, Hotel Episode Gading Serpong bersama Hotel JHL Solitaire Gading Serpong menghadirkan serangkaian program inspiratif dan penuh makna.

Perayaan dimulai dengan penyalaan konfigurasi lampu fasad berbentuk angka 80 di Hotel Episode dan instalasi bendera merah putih di Hotel JHL Solitaire.

Konfigurasi tersebut akan menyala sepanjang Agustus 2025 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang bangsa Indonesia sekaligus menjadi ikon visual yang memancarkan semangat perjuangan kemerdekaan.Kolaborasi kedua hotel unggulan manajemen perhotelan JHL Collection ini tidak hanya menghadirkan kemeriahan perayaan, namun juga menjadi wujud nyata semangat perjuangan kemerdekaan yang diwariskan para pahlawan.

Penyalaan Konfigurasi Lampu Fasad Berbentuk Angka 80 di Hotel
Foto udara Hotel Episode dan Hotel JHL Solitaire di Gading Serpong Tangerang, Banten, Sabtu (16/8/2025). Bisnis
1 / 2
Penyalaan Konfigurasi Lampu Fasad Berbentuk Angka 80 di Hotel
Warga mengabadikan Hotel Episode dan Hotel JHL Solitaire di Gading Serpong Tangerang, Banten, Sabtu (16/8/2025). Bisnis
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Pembangunan SPAM Regional Mamminasata
2+

Pembangunan SPAM Regional Mamminasata

3 jam yang lalu

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut
2+

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut

3 jam yang lalu

Pengibaran Bendera Merah Putih di Ketinggian 3.265 Mdpl
2+

Pengibaran Bendera Merah Putih di Ketinggian 3.265 Mdpl

6 jam yang lalu

Pertunjukan Kesenian di ARTSUBS 2025
2+

Pertunjukan Kesenian di ARTSUBS 2025

8 jam yang lalu

Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga
5+

Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga

17 jam yang lalu

Freeport Gelar Upacara HUT ke-80 RI Serentak di 6 Lokasi dan Dimeriahkan Tarian Kolosal
7+

Freeport Gelar Upacara HUT ke-80 RI Serentak di 6 Lokasi dan Dimeriahkan Tarian Kolosal

21 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan
Premium
13 menit yang lalu

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan

Aksi Surge (WIFI) Milik Hashim Djojohadikusumo dari Lelang Frekuensi 1,4Ghz hingga Incar LINK
Premium
43 menit yang lalu

Aksi Surge (WIFI) Milik Hashim Djojohadikusumo dari Lelang Frekuensi 1,4Ghz hingga Incar LINK

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Gaikindo Sebut Kompetisi Harga Bikin Transaksi GIIAS 2025 Turun
Bisnis Otomotif
28 detik yang lalu

Gaikindo Sebut Kompetisi Harga Bikin Transaksi GIIAS 2025 Turun

Bumi Resources (BUMI) Makin Hijau Menjauh dari Emas Hitam
ESG Investing
2 menit yang lalu

Bumi Resources (BUMI) Makin Hijau Menjauh dari Emas Hitam

8 Perusahaan Siap IPO di BEI, Investor Bakal Beri Sinyal Positif?
Bursa & Saham
8 menit yang lalu

8 Perusahaan Siap IPO di BEI, Investor Bakal Beri Sinyal Positif?

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan
Konglomerasi
13 menit yang lalu

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan

Bulog- Bapanas Fokus Amankan Beras, Dapat Anggaran Rp22,73 Triliun
Jasa & Niaga
16 menit yang lalu

Bulog- Bapanas Fokus Amankan Beras, Dapat Anggaran Rp22,73 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pembangunan SPAM Regional Mamminasata
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

3

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

4

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

5

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)