Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema nasional Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, Hotel Episode Gading Serpong bersama Hotel JHL Solitaire Gading Serpong menghadirkan serangkaian program inspiratif dan penuh makna.

Perayaan dimulai dengan penyalaan konfigurasi lampu fasad berbentuk angka 80 di Hotel Episode dan instalasi bendera merah putih di Hotel JHL Solitaire.

Konfigurasi tersebut akan menyala sepanjang Agustus 2025 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang bangsa Indonesia sekaligus menjadi ikon visual yang memancarkan semangat perjuangan kemerdekaan.Kolaborasi kedua hotel unggulan manajemen perhotelan JHL Collection ini tidak hanya menghadirkan kemeriahan perayaan, namun juga menjadi wujud nyata semangat perjuangan kemerdekaan yang diwariskan para pahlawan.