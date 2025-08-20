IDSurvey Dorong Penggunaan TKDN untuk Sertifikasi Kapal

Bisnis.com, JAKARTA - IDSurvey sebagai holding BUMN Jasa Survei beranggotakan 3 entitas diantaranya PT BKI (Persero), PT SUCOFINDO (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero), selalu memastikan keamanan masyarakat. Salah satunya, melalui keamanan informasi, data dan operasional dengan menerapkan standar yang ketat.

IDSurvey telah berkontribusi dalam berbagai sektor strategis, di antaranya pengujian dan pemberian sertifikasi kapal, pengujian halal produk. Serta, memastikan tata kelola pertambangan yang baik, serta mendorong penerapan konten lokal melalui sertifikasi TKDN.

"Lalu, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), ISO, kredit karbon," kata Direktur Utama (Dirut) IDSurvey adalah Arisudono Soerono.

Selain itu juga IDSurvey juga memilih keterlibatan dalam program strategis nasional seperti dapur Makan Bergizi Gratis, Hilirisasi Mineral dan kajian terbaru tentang food estate.

Lalu, IDSurvey juga memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen dari produk-produk yang telah melakukan pengujian melalui anak perusahaannya.

"IDSurvey berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi keselamatan seperti coporate purpose IDSurvey "we exist for the safety of your family and mine,"jelasnya.

IDSurvey menyediakan layanan independen di bidang Testing, Inspection, Certification, Classification, & Statutory (TICCS) untuk memastikan kualitas, keamanan, kepatuhan, dan standar dari produk, komoditas, infrastruktur, serta industri di Indonesia. IDSurvey juga berperan aktif sebagai BUMN TIC yang turut mendukung misi Asta Cita dan Indonesia Emas 2045.

Saat ini, IDSurvey dalam proses keanggotaan IACS (International Association of Classification Societies) untuk memperkuat posisinya menjadi pemimpin pasar di Indonesia dan melakukan perluasan ke pasar serta sektor-sektor baru dengan kualitas berkelas dunia.