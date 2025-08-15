Donasi Fasilitas Belajar Furnitur Layak Pakai

Bisnis.com, JAKARTA – PT Rekso Nasional Food, pemegang waralaba McDonald’s di Indonesia, melalui inisiatif Mekdi untuk Kemanusiaan, menyalurkan donasi fasilitas belajar berupa furnitur layak pakai dari restoran dan kantor untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Langkah ini bertujuan mendukung terciptanya ruang belajar yang nyaman bagi para siswa.

Program donasi ini dilatarbelakangi masih banyaknya sekolah di Indonesia yang menghadapi keterbatasan fasilitas, termasuk ketersediaan ruang belajar yang memadai. Salah satunya adalah SDIT Nurul Huda Cipinang di Jakarta, yang tetap berkomitmen menerima siswa dari beragam latar belakang ekonomi.