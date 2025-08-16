Bisnis Indonesia Premium
Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025

Pengukuhan 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia yang akan bertugas dalam Upacara Peringatan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 16:51
Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai pendelegasian pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025 dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak mengurangi makna prosesi.

"Sama saja. Ini kan namanya pendelegasian, yang penting dikukuhkan atas nama negara," kata Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prakoso, setelah menghadiri pengukuhan Paskibraka 2025 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan para calon anggota Paskibraka telah menjalani pelatihan intensif selama hampir satu bulan di Cibubur, Jakarta Timur.

Proses persiapan pun dilengkapi dengan gladi kotor sebanyak 2 kali dan gladi bersih, sehingga saat pengukuhan seluruh anggota diyakini dalam kondisi siap siaga penuh

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (ketiga kiri) didampingi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri (kelima kiri) memberi selamat kepada anggota Paskibraka usai dikukuhkan dalam upacara pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat 2025 di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) didampingi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Mendikdasmen Abdul Mu'ti (ketiga kanan), Seskab Teddy Indra Wijaya (ketiga kiri), Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (kedua kiri), Komandan Korps Brimob Komjen Pol Imam Widodo (kiri) memimpin upacara pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat 2025 di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025

Lima Kapal Nelayan Terbakar di Muara Baru Jakarta
Lima Kapal Nelayan Terbakar di Muara Baru Jakarta

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor

Tingkatkan Semangat Kebersamaan Lewat Lomba Agustusan
Tingkatkan Semangat Kebersamaan Lewat Lomba Agustusan

Pengoperasian Perjalanan KA Pada Libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI
Pengoperasian Perjalanan KA Pada Libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Kreasi Kue Bernuansa Perayaan HUT RI
Kreasi Kue Bernuansa Perayaan HUT RI

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
