Lima Kapal Nelayan Terbakar di Muara Baru Jakarta

Sebanyak lima unit kapal nelayan terbakar di perairan Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 13:00
Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak lima unit kapal nelayan terbakar di perairan Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Situasi saat ini api sudah dapat dipadamkan oleh petugas, setelah tiga jam lebih melakukan pemadaman," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seibu Gatot Sulaeman di Jakarta, Sabtu.

Kelima kapal yang terbakar adalah KM Starindo Jaya, dua unit kapal yang belum beroperasi, satu kapal hasil laut dan satu unit kapal yang sedang dalam perbaikan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kapal nelayan tersebut dapat terbakar dan merambat ke kapal-kapal lain.

Pemadaman dimulai pukul 07.55  WIB dan api berhasil dipadamkan pada pukul 11.10 dengan mengerahkan 90 personel dan 16 unit mobil untuk memadamkan api

Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan kapal nelayan yang terbakar di Dermaga Barat Pelabuahan Muara Baru, Jakarta, Sabtu (16/8/2025). ANTARA FOTO/Fauzan
Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan kapal nelayan yang terbakar di Dermaga Barat Pelabuahan Muara Baru, Jakarta, Sabtu (16/8/2025). ANTARA FOTO/Fauzan
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Lima Kapal Nelayan Terbakar di Muara Baru Jakarta
