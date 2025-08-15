Pengoperasian Perjalanan KA Pada Libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengoperasikan 54 perjalanan KA jarak jauh setiap hari yang terdiri dari 52 KA reguler dan 2 KA tambahan dengan total kapasitas 27.558 tempat duduk per hari pada periode 15 - 18 Agustus 2025 untuk melayani penumpang selama libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI.