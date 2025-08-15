Pengoperasian Perjalanan KA Pada Libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Bisnis Indonesia Premium
PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengoperasikan 54 perjalanan KA jarak jauh setiap hari yang terdiri dari 52 KA reguler dan 2 KA tambahan
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 10:03
Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengoperasikan 54 perjalanan KA jarak jauh setiap hari yang terdiri dari 52 KA reguler dan 2 KA tambahan dengan total kapasitas 27.558 tempat duduk per hari pada periode 15 - 18 Agustus 2025 untuk melayani penumpang selama libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI. 

Sejumlah penumpang memasuki gerbong kereta api di Stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Sejumlah penumpang berjalan menuju pintu keluar usai turun dari gerbong kereta api di Stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Topik

