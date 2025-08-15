BSI Dorong Lahirnya Indonesia Bullion Market Association (IBMA)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) beserta beberapa institusi terkait industri emas mendorong lahirnya Indonesia Bullion Market Association (IBMA). Lembaga tersebut diharapkan dapat mendorong industri bullion Indonesia tumbuh lebih tinggi.

IBMA berperan dalam menetapkan standardisasi industri emas, termasuk di sektor industri keuangan. Standardisasi ini mencakup proses produksi dan perdagangan yang dijalankan oleh para pelaku industri emas. Selain itu, IBMA juga memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait industri emas.

Selain itu, IBMA juga memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait industri emas. Salah satu kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan adalah PMK 51 dan PMK 52 Tahun 2025, yang mengatur aspek perpajakan dalam industri emas, khususnya terkait perdagangan melalui bullion bank. IBMA diinisiasi oleh institusi terkait emas. Diharapkan, setelah IBMA terbentuk, pelaku industri emas lainnya juga dapat bergabung sebagai anggota.