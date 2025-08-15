Bisnis Indonesia Premium
BSI Dorong Lahirnya Indonesia Bullion Market Association (IBMA)

IBMA berperan dalam menetapkan standardisasi industri emas, termasuk di sektor industri keuangan.
Kamis, 14 Agustus 2025 | 19:00
Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) beserta beberapa institusi terkait industri emas mendorong lahirnya Indonesia Bullion Market Association (IBMA). Lembaga tersebut diharapkan dapat mendorong industri bullion Indonesia tumbuh lebih tinggi.

IBMA berperan dalam menetapkan standardisasi industri emas, termasuk di sektor industri keuangan. Standardisasi ini mencakup proses produksi dan perdagangan yang dijalankan oleh para pelaku industri emas. Selain itu, IBMA juga memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait industri emas.

Selain itu, IBMA juga memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait industri emas. Salah satu kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan adalah PMK 51 dan PMK 52 Tahun 2025, yang mengatur aspek perpajakan dalam industri emas, khususnya terkait perdagangan melalui bullion bank. IBMA diinisiasi oleh institusi terkait emas. Diharapkan, setelah IBMA terbentuk, pelaku industri emas lainnya juga dapat bergabung sebagai anggota.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna (dari kiri), Executive Director Strategy Risk & Transaction Risk Regulatory & Forensic Deloitte Indonesia Aldrich Anthonio, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Direktur Pengawasan Bank Syariah OJK Esti Sasanti dan Deputi Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura (PVML) OJK Aji Maulendra foto bersama pada acara diskusi Seminar Bullion Business bertema Bersatu Berdaulat Menuju Indonesia Emas di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
1 / 2
BSI Dorong Lahirnya Indonesia Bullion Market Association (IBMA)
Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna memberikan sambutan pada acara diskusi Seminar Bullion Business bertema Bersatu Berdaulat Menuju Indonesia Emas di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
2 / 2
