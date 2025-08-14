Bisnis.com, JAKARTA - Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia menyelenggarakan Seminar Kekayaan Intelektual bagi para penjual sebagai bagian dari komitmen menciptakan ekosistem niaga elektronik yang aman, terpercaya, dan mendorong perlindungan KI di kalangan UMKM.
Seminar Kekayaan Intelektual Bagi Para Penjual
Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia menyelenggarakan Seminar Kekayaan Intelektual bagi para penjual sebagai bagian dari komitmen menciptakan ekosistem niaga
1 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat