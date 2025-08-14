Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia Perwakilan Makassar menyelenggarakan Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan

Melalui diskusi tersebut, dipetakan bahwa kekuatan ekonomi Sulawesi Selatan saat ini tersebar di berbagai wilayah, di mana Kota Makassar menjadi pusat kegiatan jasa dan perdagangan.

Sementara kabupaten lain seperti Bone, Wajo, dan Sidrap mengandalkan sektor pertanian dan peternakan.



Di sisi selatan, Bulukumba dan Kepulauan Selayar memiliki potensi unggulan dalam sektor perikanan tangkap dan wisata bahari.



Kondisi ini memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada kuartal II/2025 yang tumbuh 4,94% secara tahunan (year-on-year/yoy), ditopang oleh sektor pertambangan, jasa perusahaan, real estate, industri pengolahan hingga industri jasa lainnya.



Pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan II/2025 tumbuh 4,94 persen dibanding triwulan II/2-24 (yoy).

Empat lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yakni Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Konstruksi

Perekonomian Sulsel triwulan II/2025 berkontribusi terhadap prekonomian nasional sebesar 3.20 persen