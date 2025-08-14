Bisnis Indonesia Premium
Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar

Bisnis Indonesia Perwakilan Makassar menyelenggarakan Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan
Paulus Tandi Bone
Paulus Tandi Bone - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 16:00
Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia Perwakilan Makassar menyelenggarakan Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan

Melalui diskusi tersebut, dipetakan bahwa kekuatan ekonomi Sulawesi Selatan saat ini tersebar di berbagai wilayah, di mana Kota Makassar menjadi pusat kegiatan jasa dan perdagangan.

Sementara kabupaten lain seperti Bone, Wajo, dan Sidrap mengandalkan sektor pertanian dan peternakan.


Di sisi selatan, Bulukumba dan Kepulauan Selayar memiliki potensi unggulan dalam sektor perikanan tangkap dan wisata bahari.


Kondisi ini memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada kuartal II/2025 yang tumbuh 4,94% secara tahunan (year-on-year/yoy), ditopang oleh sektor pertambangan, jasa perusahaan, real estate, industri pengolahan hingga industri jasa lainnya.


Pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan II/2025 tumbuh 4,94 persen dibanding triwulan II/2-24 (yoy).

Empat lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yakni Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Konstruksi

Perekonomian Sulsel triwulan II/2025 berkontribusi terhadap prekonomian nasional sebesar 3.20 persen

Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar
Plt.Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Sulsel, Munarti (kedua kanan), Asisten Direktur Senior Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Indra Natsir Dahlan (kedua kiri), Ekonom dari Universitas Hasanuddin, Nur Bau Massepe (tengah), Redaktur pelaksana Harian Fajar, Ridwan Marzuki (kanan) menjadi pembicara pada Bisnis Indonesia Forum yang dipandu oleh Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Makassar, Amri Nur Rahmat (kiri) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
1 / 3
Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar
Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Makassar, Amri Nur Rahmat (kanan) menyerahkan pelakat kepada Kepala Dinas Perindag Sulsel, Ahmad Akil sebagai Kenote speech mewakili gubernur Sulsel pada acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
2 / 3
Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar
Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Makassar, Amri Nur Rahmat (ketiga kanan), Kepala Dinas Perindag Sulsel, Ahmad Akil (ketiga kiri), Ekonom dari Universitas Hasanuddin, Nur Bau Massepe (kedua kiri), Asisten Direktur Senior Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Indra Natsir Dahlan (kanan), Plt.Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Sulsel, Munarti (kedua kanan) dan Redaktur pelaksana Harian Fajar, Ridwan Marzuki berbincang disela sela acara Bisnis Indonesia Forum di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
3 / 3
Penulis : Paulus Tandi Bone
Editor : Nurul Hidayat

Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar
3+

Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar

4 jam yang lalu

