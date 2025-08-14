Prosesi Penerimaan Mahasiswa Baru ITB

Bisnis.com, JAKARTA - Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar Sidang Terbuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Semester I Tahun Akademik (TA) 2025/2026, pada Kamis (14/8/2025) di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), ITB, Bandung, Jawa Barat.

Dalam sidang terbuka tersebut ITB menyambut 7.671 mahasiswa baru untuk Semester I TA 2025/2026 dari berbagai program sarjana, magister, doktor hingga program profesi.

Mahasiswa sarjana ITB tahun ini berasal dari 32 provinsi, dengan jarak terjauh ditempuh oleh mahasiswa asal Merauke, Papua. ITB juga menerima 33 mahasiswa dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), 10 mahasiswa peserta program afirmasi pendidikan, serta 451 mahasiswa penerima KIP-Kuliah.