MIDI Raup Laba Bersih Sebesar Rp390,51 Miliar

PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) meraup laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp390,51 miliar pada semester I/2025.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 07:00
Bisnis.com, JAKARTA - Emiten pengelola jaringan minimarket Alfamidi milik konglomerat Djoko Susanto PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) meraup laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp390,51 miliar pada semester I/2025.

Berdasarkan laporan keuangan, laba perseroan menanjak 20,27% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama 2024 sebesar Rp324,7 miliar.

Lonjakan laba bersih seiring dengan pendapatan MIDI yang naik 5,99% YoY menjadi Rp10,37 triliun pada semester I/2025, dibandingkan Rp9,78 triliun pada semester I/2024.

Pendapatan terbesar MIDI berasal dari segmen usaha di luar Pulau Jawa yakni Rp4,86 triliun, tumbuh 21,78% YoY.

Pengunjung berbelanja di gerai Alfa Midi di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Pengunjung berbelanja di gerai Alfa Midi di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

