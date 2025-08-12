MIDI Raup Laba Bersih Sebesar Rp390,51 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten pengelola jaringan minimarket Alfamidi milik konglomerat Djoko Susanto PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) meraup laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp390,51 miliar pada semester I/2025.

Berdasarkan laporan keuangan, laba perseroan menanjak 20,27% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama 2024 sebesar Rp324,7 miliar.

Lonjakan laba bersih seiring dengan pendapatan MIDI yang naik 5,99% YoY menjadi Rp10,37 triliun pada semester I/2025, dibandingkan Rp9,78 triliun pada semester I/2024.

Pendapatan terbesar MIDI berasal dari segmen usaha di luar Pulau Jawa yakni Rp4,86 triliun, tumbuh 21,78% YoY.